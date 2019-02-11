Приморье теряет кадры: бывший вице-губернатор займется сельским хозяйством в Забайкалье

Денис Бочкарев, ушедший из администрации при Андрее Тарасенко, победил в кадровом конкурсе забайкальского Минсельхоза

Денис Бочкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Среди победителей отбора управленцев в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края в рамках губернаторского кадрового проекта "Забайкальский призыв" оказался бывший вице-губернатор Приморья и директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкальского края.

С декабря 2018 года в Забайкальском крае проходил кадровый проект "Забайкальский призыв", который является региональным форматом всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" и реализуется по инициативе главы Забайкальского края Александра Осипова. Организаторами выступают правительство региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

По данным организаторов "Забайкальского призыва" свое желание участвовать в проекте выразили более 3,5 тысячи человек. Желающих стать частью команды министерства сельского хозяйства – 1321 человек.

50 сильнейших участников были разделены на 5 команд, по 10 человек в каждой — "зеленые", "серые", "красные", "синие" и "желтые". По итогам проведения очного этапа эксперты определили победителя.

Им стала команда "зеленые", в состав которой вошли Вадим Костенников, Альбина Корешкова, Евгений Овчинников, Денис Рысев, Сергей Артамонов, Ирина Малакшинова, Павел Волжин, Дэлгер Цыремпилов, возглавил команду Денис Бочкарев из Приморского края. Команде-победителю вручили кубок, а каждому ее члену – дипломы кадрового проекта. Участников остальных команд наградили сертификатами.



Команда Дениса Бочкарева. Он сам в центре с кубом и дипломом. Фото: сайт www.забайкальскийкрай.рф

Справка: Денис Бочкарев пришел работать в администрацию Приморского края в 2005 году. Должность директора департамента сельского хозяйства и продовольствия он занимал с 2015 по 2017 годы, когда его повысили до вице-губернатора Приморского края после ухода в отставку Сергея Сидоренко.

Денис Бочкарев занимал пост вице-губернатора Приморья с марта по октябрь 2017 года. Он курировал вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, лесного хозяйства. Бочкарев покинул администрацию Приморского края, когда регионом руководил экс-врио губернатора Андрей Тарасенко. Как сообщалось, чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию в связи с новой работой.

По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв для правительства края, органов исполнительной власти региона, региональных управлений федеральных ведомств. С теми, кто наилучшим образом проявил себя, руководитель края лично проведет собеседование.

Кроме того, до первого марта конкурсантам предоставят профайлы с информацией о том, какие характеристики и качества они показали. Там будут отражены как сильные стороны, так и рекомендуемые области для личного развития.