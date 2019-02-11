Система быстрых платежей может покончить с зарплатным рабством

Получать плату за работу сотрудники смогут в любом кредитном учреждении

Зарплата. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сотрудники смогут получать зарплату по номеру телефона через любой банк. Это один из вариантов решения вопроса о "зарплатном" рабстве . Формально у работников и сейчас есть возможность выбора банка, но, как правило, кредитную организацию выбирает работодатель. Соответствующий законопроект в течение года намерены подготовить в Ассоциации банков "Россия" (АБР) и в комитете Госдумы по финрынку .

Осуществить пилотный проект возможно будет на основе развития системы быстрых платежей. Как заявили "Известиям" в банках, платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона.

Однако в этом случае клиенту понадобиться пройти удаленную идентификацию по биометрическим данным на портале госуслуг, и указать предпочтительный и резервный банки для получения зарплаты.

Вся информация от работодателей может собираться в Центробанке России. После регулятор сам будет направлять деньги в тот банк, который выбрал клиент.

Как считают в кредитных организациях, подобный шаг прибавит им клиентов.

Жанна Оболенская