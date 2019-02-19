Учиться за рубежом – проще, чем вы думаете

Бесплатные семинары – профориентации помогут быстрее познакомиться с миром образования

Образование за рубежом. Фото: предоставлено "СВТ-Центр"

Путешествия – вот что является мечтой многих молодых людей. Знакомиться с новыми странами, культурами и людьми. Но мало кто знает, что сейчас путешествовать можно еще и с целью обучения, сообщили ИА PrimaMedia в компании "СВТ-Центр".

В последнее время набирает популярность возможность изучать иностранные языки за рубежом, в стране происхождения языка или с носителями. Погружение в языковую среду позволяет быстрее усваивать материал, применяя его на практике. Более того, это, пожалуй, единственный способ преодолеть языковой барьер и заговорить на иностранном языке.

Компания "СВТ-Центр" исполняет мечты детей и взрослых вот уже восемь лет. Офисы в Благовещенске и Южно-Сахалинске круглый год помогают ребятам отправиться изучать языки в любую страну мира. Последние несколько лет в компанию обращались и родители из Приморья, в связи с чем и было решено: офису во Владивостоке – быть! Теперь исполнять мечты приморских жителей будет "СВТ-Центр Владивосток".



Профориентация. Фото: предоставлено "СВТ-Центр"

Важно отметить, что компания занимается не только образовательными поездками за рубеж, но и средним и высшим образованием. Помимо помощи с поступлением в вуз мечты, сотрудники "СВТ-Центра" помогают ребятам определиться с будущей профессией, выбором страны, необходимого учебного заведения и программы, а также трудоустроиться после обучения.

Знакомству с миром образования за рубежом способствуют ежегодные бесплатные семинары – профориентации (12+), проводимые основателем и идейным вдохновителем компании Натальей Кугай и приглашенными гостями-партнерами "СВТ-Центра".



Основатель "СВТ-Центра" Наталья Кугай. Фото: предоставлено "СВТ-Центр"

"Идея проводить такое мероприятие, как профориентация, появилась после того, как мы столкнулись с неуверенностью детей в своих планах на будущее. Большое количество ребят ездили с нами на летние программы, причем не один год. Главной целью было не только изучение языка, но и знакомство со странами, где они хотели бы получать дальнейшее образование. И если зачастую со страной они определялись достаточно быстро, то выбор специальности давался очень нелегко. Возникало много вопросов: "А что же мне интересно?", "А кем же я хочу быть?", "Сколько это стоит?", "Смогу ли я остаться там работать?". Более того, многие даже не подозревают о том, насколько широк выбор специальностей в зарубежных колледжах и университетах", — делится руководитель владивостокского офиса Дарья Болотнюк.

В связи с этим и возникла идея организовать мероприятие, которое будет полезным для детей и их родителей. Такая профориентация проводится "СВТ-Центром" ежегодно во всех филиалах – в Благовещенске, Южно-Сахалинске, а теперь и во Владивостоке! Как правило, после семинара у родителей становится меньше сомнений и вопросов по поводу образования за рубежом, а у детей появляется осознанность в выборе будущей профессии.



Профориентация. Фото: предоставлено "СВТ-Центр"

1 марта "СВТ-Центр Владивосток" проводит профориентацию (12+), на которой вы сможете узнать обо всех возможностях обучения за границей:

Языковые курсы за рубежом

Варианты платного и бесплатного образования, перспективы и стоимость

Самые востребованные специальности и заработная плата

Подбор специальности именно для вас

Трудоустройство за границей

Во время семинара у ребят будет возможность пройти тест на определение типа личности на своих смартфонах и тут же получить обоснование полученных результатов.

Также гости профориентации смогут познакомиться с историями ребят, которые успешно закончили колледжи и университеты за рубежом и сейчас работают по специальности мечты и обеспечивают себя самостоятельно, при этом помогая родителям!

Если же у вас и ваших детей еще есть время подумать о том, кем они хотят стать, где они хотели бы учиться, вам будут интересны летние программы с изучением языка! Этим летом группы "СВТ-Центра" полетят в Лос-Анджелес, Торонто, Лондон, Себу и Английскую деревню!



Этим летом группы "СВТ-Центра" полетят в Лос-Анджелес. Фото: предоставлено "СВТ-Центр"

Во время семинара участники также смогут подробнее познакомиться с каникулярными программами (12+).

Мы ждем вас 1 марта, в 18.30, в конференц-зале коворкинг-пространства DOM по адресу ул. Тигровая, 30. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке http://seminar-swt-vladivostok.plp7.ru/.

По всем интересующим вопросам звоните 8 (423) 265-35-05, +79644343505 (WA).