Малую сцену театра молодежи в Приморье откроют спектаклем «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Трагикомедия драматурга Михаила Хейфеца глазами петербургского режиссера Виталия Дьяченко заставит задуматься о собственной судьбе
Общество 13 февраля, 18:10
Репетиция спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Обновленная малая сцена Приморского театра молодежи уже 1 марта будет открыта премьерой спектакля по одноименной пьесе Михаила Хейфеца "Спасти камер-юнкера Пушкина" (16+), которая заслуженно полюбилась русской театральной сцене за последние годы. Ставит спектакль режиссёр из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко, сообщает ИА PrimaMedia.

"Спасти камер-юнкера Пушкина" — пьеса о судьбе и человеческой биографии, раскрывает тему жизненную, близкую каждому, рассказывает об отношении к истории, культуре, духовным ценностям. Тема нелюбви к Пушкину здесь открывается особенно честно и прямо, показывая, что такое явление не единично и абсолютно допустимо и более того, может создать просторы для роста человеческой личности.

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"Можно продолжать не любить, но любить или не любить осмысленно. И сам факт осмысления поможет пробить твой потолок", — утверждает режиссёр Виталий Дьяченко.

В произведении представлена тема "маленького человека", знакомая всем со школьных времён. И Пушкин здесь — не более чем художественная метафора, которая проходит через линию жизни главного героя, Миши Питунина, заставляя зрителей обратиться к себе, к своим культурным истокам, заложенным абсолютно в любом человеке.

Роль Миши Питунина играют четыре артиста – Юрий Шадрин, Николай Тирищук, Денис Лашко и Герман Авеличев. В спектакле также занята актриса Анастасия Кошарнова.

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Впервые пьесы была поставлена в московском театре "Школа современной пьесы" в октябре 2013 года. Получила высшую премию в области драматургии; Гран-При в номинации "Лучшая пьеса года" на фестивале "Золотая Маска"; 1 место на международном конкурсе драматургии, 2012 год. Была успешно поставлена в трёх петербургских театрах и во множестве городов России, в том числе в Новосибирске и Хабаровске.

Во Владивостоке спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" (16+) будет представлен 1, 2, и 3 марта на малой сцене Приморского краевого драматического театра молодежи (ул. Светланская, 15а). Начало в 18.30.

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