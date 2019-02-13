Машина скорой медицинской помощи протаранила легковой автомобиль во Владивостоке (ВИДЕО)

Пациента пришлось отправить в больницу с помощью другой бригады медиков
Происшествия 13 февраля, 19:40
Машина скорой помощи протаранила легковой автомобиль во Владивостоке. Фото: Скриншот видео astakada

Камеры видеонаблюдения во Владивостоке зафиксировали необычное происшествие: машина скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковыми маячками, по свободной левой полосе резко перестроилась в средний ряд и столкнулась с универсалом Toyota Probox. Перевозимого в салоне пациента пришлось отправить в медицинское учреждение с помощью дополнительной медицинской бригады, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Astakada.

Происшествие было зафиксировано камерами около 16.00 часов в среду, 13 февраля на Народном проспекте в сторону Океанского проспекта. Как можно наблюдать на видео, водитель Toyota Probox, приостановился, находясь в среднем ряду. С левой стороны его задела скорая, резко взявшая вправо несмотря на свободный левый ряд, по которому она и передвигалась.

В течение нескольких минут после столкновения на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, а также на помощь медикам приехала вторая машина скорой помощи, в салон которой и перегрузили пациента.

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