ЦИК подозревает админресурс: аномалии на выборах губернатора Приморья не связаны с КОИБами

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова настаивает на пересчете бюллетеней во Владивостоке

Элла Памфилова. Фото: ЦИК РФ

Центризбирком России настаивает на том, чтобы суд в Приморском крае истребовал и пересчитал бюллетени с участков, итоги выборов губернатора на которых оспаривают наблюдатели. Об этом на заседании заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Глава Центризбиркома не согласна с версией о том, что проблема заключается в комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) выпуска 2010 года, на чем настаивают истцы и представители движения "Голос", но не исключает вмешательства админресурса, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы настаиваем на том, чтобы исследовали эти бюллетени, комиссия просит суд истребовать бюллетени и пересчитать", — сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что КОИБы были проверены. И дело не в них.

"Наверное, возможно применение административного ресурса в той или иной форме", — предположила глава ЦИК.

Памфилова уточнила, что для истребования судом бюллетеней с ряда участков необязательно отменять итоги выборов на них.

"В данном случае формальных оснований для отмены выборов нет", — цитирует Памфилову ТАСС. Такой же позиции придерживается приморский избирком.

Вместе с тем, Памфилова заявила, что ЦИК РФ "намерен модернизировать старые КОИБ-2010, чтобы они могли печатать итоговые протоколы, защищенные QR-кодом".

Кроме того, по словам Памфиловой, ЦИК сейчас разрабатывает инструкцию по использованию КОИБов, расширяющую основания для проведения проверочного ручного подсчета голосов. Центризбирком России намерен инициировать поправки в федеральное законодательство, упрощающие организацию пересчета голосов на избирательных участках с КОИБами.

Поводом для этой инициативы, судя по всему, стала ситуация с оспариванием результатов голосования на повторных выборах губернатора Приморья по ряду участков во Владивостоке, оснащенных КОИБами.

Напомним, повторные выборы губернатора Приморья прошли 16 декабря, победу одержал Олег Кожемяко. Движение "Голос" в конце декабря прошлого года выпустило доклад, в котором утверждалось, что на части участков во Владивостоке протоколы КОИБов были фальсифицированы. В докладе движения речь шла о 47 участках и о том, что имеются "убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий".

Наблюдатели из числа представителей КПРФ и движения "Голос" указали на ряд аномалий по участкам, где были установлены КОИБы-2010. В частности, отмечалось, что есть большой разброс в голосах на этих участках по сравнению с теми, что были оборудованы КОИБ-2017. А, кроме того, активно обсуждалась нестандартная форма протокола, выдаваемого КОИБом-2010. Как пояснял ИА PrimaMedia член совета движения "Голос" Станислав Андрейчук, протокол, который обычно выдает КОИБ, и те протоколы с "нестандартным форматированием", которые получили наблюдатели, отличаются, но изменения обнаружить непогруженному человеку не так-то просто. "Это изменения, которые довольно сложно заметить – иной шрифт, дополнительные пробелы и т. п. Везде отличаются и результаты голосования", — сказал Андрейчук.

В "Голосе" указывали на то, что протоколы могли быть ненастоящими.

Обращения в суд поступили по четырем избирательным участкам – №№613 (Первомайский район), 507, 519, 531 (Ленинский район). С исками, в частности, обратились активист штаба Навального во Владивостоке Андрей Яроцкий, член УИК с правом решающего голоса от КПРФ Ирина Безгина, еще один активист, участник несанкционированных митингов штаба Навального во Владивостоке Алексей Чепиков, а также предприниматель Денис Дженжера. Представителем истца по участку №613 в суде выступила бывший юрист штаба Навального во Владивостоке Полина Сидельникова.

По сообщению "Голоса", "трое из четырех заявителей – члены комиссий с правом решающего голоса (Дженжера является только избирателем — ред.), и их подписи стоят под итоговыми протоколами, которые они теперь просят отменить в судебном порядке". Истцы требуют отменить решения УИК об итогах голосования по каждому из этих участков, а также признать итоги голосования на этих участках недействительными. Кроме того, просят обязать соответствующие территориальные комиссии произвести повторный подсчет голосов методом ручного пересчета бюллетеней, опущенных в КОИБы.

Избирательная комиссия Приморского края (ИК ПК) привлечена в качестве заинтересованного лица. Крайизбирком не согласен с требованием об отмене итогов голосования и признания их недействительными. Представитель избиркома в суде, член ИК ПК Алексей Литвинов, курировавший на выборах работу комиссий во Владивостоке, заявляет, что для этого нет оснований. По его оценке, участковыми избирательными комиссиями не нарушен закон при установлении итогов голосования, и соответствующие доказательства были представлены в суде. Что касается нестандартной формы протокола КОИБа, то представитель ИК ПК настаивает, что стандартной формы протокола нет. Расхождения в форме протокола, в шрифтах и отступах, по словам Литвинова, связаны с прошивкой КОИБа.

Крайизбирком поддерживает истцов только по одному пункту – комиссия заявила ходатайство об истребовании судом опечатанных бюллетеней, вскрытии их в целях исследования путем пересчета, сравнения отметок голосования в бюллетенях с итоговым протоколом участковой комиссии.

Данное ходатайство не поддержано прокуратурой. Ленинский районный суд Владивостока и Первомайский суд города ходатайство отклонил. Требования по двум из четырем искам также отклонены судами.