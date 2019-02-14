Нашествие уссурийских тигров в Приморье оказалось мифом

Специалисты опровергли информацию о массовом выходе хищников к людям

Тигры. Фото: author=Александр Хитров, ИА PrimaMedia

12 февраля сразу несколько СМИ, включая федеральные издания, сообщили о нашествии тигров, переживаемом жителями Приморского края. Хищники, по информации журналистов, держат в страхе местное население. Ситуацию прокомментировала пресс-служба центра "Амурский тигр", сообщает ИА UssurMedia.

Специалисты отмечают, что информация о массовых выходах уссурийских тигров не соответствует действительности: выходы полосатых хищников в населенные пункты Приморья периодически случаются, но носят локальный, а не массовый характер, и не представляют опасности для людей.

Пресс-служба центра "Амурский тигр" отмечает, что распространенная СМИ информация сильно преувеличена.

– Никаких массовых выходов тигров в населенные пункты в Приморье нет, — комментирует Дмитрий Панкратов, директор департамента охотнадзора Приморского края. – В каждом случае появления тигров или их следов в населенных пунктах или в их окрестностях на место выезжает оперативная группа либо специалист охотнадзора. Все случаи проверяются и строго фиксируются. Сегодня нет никаких оснований говорить, что это массовое явление. Следы тигров в окрестностях таежных сел фиксируются регулярно, но в этом нет ничего необычного: хищники перемещаются вслед за кабанами, которые нередко подходят близко к населенным пунктам.

– Непонятны причины столь поверхностных оценок. Особо интересно упоминание журналистами ситуации в Красноармейском районе. По нашей информации, в нескольких километрах от населенного пункта, у лесной дороги, тигр добыл в тайге изюбря. О том, что это лес, а не центр села, свидетельствует хотя бы само наличие изюбря. И вот тигр приготовился кушать, но тут послышался гул автомобиля, и зверь поспешно скрылся, оставив свою добычу. Подъехали люди, засняли добычу тигра на смартфон и распространили видео по всем социальным сетям с соответствующими комментариями. Но главное, как это часто бывает, осталось за кадром. А именно то, что эти же граждане забрали добычу тигра себе. Можно сказать, похитили и отвезли в село, так сказать, на "похороны с почестями". После чего тигр действительно наведался в населенный пункт проверить, как собственно, прошли "похороны", – комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра "Амурский тигр".