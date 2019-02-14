Россиянам хотят разрешить оформить в собственность "бесхозные" гаражи

В стране предлагают провести "гаражную амнистию" по аналогии с дачной

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Сенаторы Совфеда намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешит в упрощенном порядке зарегистрировать собственность владельцам гаражей. По данным авторов инициативы, по всей стране построены сотни тысяч гаражей, которые по сути — "бесхозные".

По действующему закону зарегистрировать отдельный гараж в гаражно-строительном кооперативе, пока на учет в Росреестре не встанет весь комплекс целиком — невозможно, разъяснил в комментарии РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

По словам сенатора, "гаражная амнистия" позволит владельцам гаражей зарегистрировать право на собственность без судов, в облегченном порядке.

"На деле, из-за невозможности найти всех владельцев, восстановить документы на строительство и землю, по другим причинам сделать это нереально. Вот и получается, вроде и построили законно, а вроде и не владелец. Раз не собственник, значит и не можешь законно воспользоваться строением, продать, подарить, сдать в аренду. Надумают сносить под общественные нужды — не ждите компенсацию и предоставления другого места", — заявил сенатор.

Он уточнил, что потери несут не только владельцы гаражей, но и муниципалитеты. Если право собственности не зарегистрировано, гражданин не обязан платить налог за строение. Этот налог, хотя и "копеечный", добавил Башкин, но в сумме складывается в миллионы недополученной городами и населенными пунктами прибыли.

Сенатор пояснил, что в Совфеде рассчитывают внести законопроект на рассмотрение нижней палаты не позднее лета.

Анна Кольцова