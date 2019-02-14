Как тебе такое, Билл Гейтс? Администрация Приморья перейдет на отечественное ПО

Органам исполнительной власти и подведомственным учреждениям предстоит отказаться от привычных продуктов Microsoft и Apple

Все государственные органы исполнительной власти Приморского края и подведомственные учреждения перейдут на использование в работе программного обеспечения отечественного производства. К 1 апреля департаменту информатизации предстоит оценить затраты на эту технологическую реформу, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно распоряжению администрации Приморского края от 13 февраля за подписью и.о. губернатора региона Веры Щербины, утверждены планы-графики по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Приморского края, аппарате администрации Приморского края, аппарате губернатора Приморского края и органах исполнительной власти Приморского края.

Ответственным за координацию работы по переходу на российское ПО определен департамент информатизации и телекоммуникаций Приморья, следует из документа.

"Цифровой" департамент до 1 апреля 2019 года должен будет оценить затраты на весь процесс перехода и определить расходы на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годы, также он должен будет подготовить предложения по выделению финансирования на проект в срок до 1 мая 2019 года.

Кроме того, органам исполнительной власти Приморья предстоит "организовать в подведомственных им краевых государственных учреждениях работу по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения и представить соответствующие планы в департамент ИТ в срок до 15 марта 2019 года".

Между тем, примеров того, как можно "под ключ" организовать работу специалиста, отвечающего современным реалиям, на полностью российском программном обеспечении, практически не встречается. Безусловно позитивными российскими продуктами в области ИТ являются такие компании, как Kaspersky Lab, Фирма 1-С и другие, но российских аналогов операционных систем уровня Windows, Mac OS или Linux объективно не существует.

Специалисты в области информационных технологий в качестве вероятного представителя "российского ПО", на которое могли бы "переехать" приморские чиновники, называют, в частности GosLinux.

Гослинукс (GosLinux англ.) – это операционная система, построенная на базе GNU/Linux-дистрибутива CentOS для 32-битных и 64-битных аппаратных платформ, распространяемого на условиях свободного лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ.

Продукт создан компанией "Ред Софт", победившей в марте 2013 года в конкурсе на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС Федеральной службы судебных приставов. Его разработка велась в течение 2013 года на базе дистрибутива CentOS 6.4, который, в свою очередь, основан на коммерческом дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux.

Отмечается, что CentOS используется на серверах ФССП России в территориальных органах службы начиная с 2012 года. Функции безопасности, заложенные в операционной системе, позволяют обрабатывать персональные данные без дополнительных средств защиты информации, а также применять электронную подпись для издания документов в электронном виде.

Напомним, правительство обязало обеспечить полный переход федеральных министерств и ведомств на отечественное ПО и антивирусы, а также оптимизировать затраты до 2020 года. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Федеральным органам исполнительной власти обеспечить продление до 2020 года сроков реализации мероприятий по переходу федерального органа исполнительной власти на использование отечественного офисного программного обеспечения", — сообщается в постановлении. Раннее Минкомсвязь определила срок перехода на отечественное ПО до декабря 2018 года.

Минкомсвязи совместно с АНО "Центр компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" предстоит провести предварительное тестирование отечественного софта перед внедрением его на компьютеры госслужащих. Также Минкомсвязь совместно с Минфином должны будут предоставить план по централизации закупок, говорится в постановлении правительства.

В настоящий момент выработан регламент по закупке министерствами и ведомствами отечественного ПО из специального реестра. Использовать зарубежные программы позволяется, только если у них нет отечественных аналогов. Однако госорганы не всегда считаются с этими требованиями и закупают иностранные программы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать механизм для закупок госорганами отечественного ПО, интегрированного с системами электронного документооборота. В свою очередь, бывший министр Минкомсвязи Николай Никифоров отмечал, что министерство планирует усилить контроль над закупками программного обеспечения для госорганов.