На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться в зоопарке (6+)

Каждый урок будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики

Дети. Фото: https://pixabay.com

Всероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры" (6+) на тему "Искусственный интеллект и машинное обучение" пройдет для школьников с 25 февраля по 1 марта 2019 года. Это будут необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Для учеников с 1 по 8 класс урок будет состоять из видеолекции и тренажера (6+), на котором ребята будут "обучать" робота трудиться в зоопарке. Для того чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести "фичеринжиниринг", то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.

Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

Максим Акимов, Заместитель председателя правительства Российской Федерации:

"В мире началась конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта. Один из способов победы — это создать в компаниях "скамейку запасных" для новых талантливых специалистов, которые сейчас ещё учатся в школе. Благодаря таким проектам, как "Урок цифры", мы формируем интерес школьников к цифровым технологиям и открываем для них новые возможности в цифровой экономике".

Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации:

"Школа, и в особенности ее программа, должна отвечать вызовам времени, давать ребятам то, что они смогут применить в реалиях сегодняшнего дня. Знакомство с элементами программирования начинается в школьной программе уже с младших классов, а такие инициативы, как "Урок цифры", закрепляют и усиливают знания наших детей о возможностях и безопасности интернет-среды. Урок дает наглядную картинку того, насколько интересно не просто уметь пользоваться, но и создавать собственные программы".

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы считаем, что чрезвычайно важно показывать детям направления движения, открывать им карьерные горизонты и рассказывать, как может развиваться их жизнь. Я уверен, что любой школьник очень талантлив и наша задача — помочь ему реализовать свой потенциал, так как необходимость в высококлассных специалистах в будущем будет очень высокой".

Евгений Ковнир, генеральный директор организации "Цифровая Экономика":

"Урок цифры", который прошел в декабре, вызвал живой отклик со стороны детей, учителей и их родителей. Благодаря поддержке руководства школ, органов власти миллионы школьников смогли узнать об информационных технологиях. Очень рассчитываем, что и "Урок цифры" по искусственному интеллекту получит не меньший охват. Тем более что искусственный интеллект тема не только увлекательная, но и очень полезная для жизни в цифровую эпоху".

Марина Михайлова, программный директор БФ "Вклад в будущее":

"Современные дети чувствуют себя в цифровой среде очень уверенно и комфортно. Но очень важно, чтобы они понимали, что могут быть в ИТ-сфере не только потребителями, но и разработчиками новых технологических решений. Уроки по искусственному интеллекту дадут школьникам возможность понять, каково это – мыслить и проектировать как разработчик и аналитик данных".

Всероссийское образовательное мероприятие "Урок цифры", организаторами которого являются министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО "Цифровая экономика", и ведущие российские технологические компании: фирма "1С", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", Mail.Ru Group, образовательная платформа "Кодвардс", а также Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", стартовала в декабре 2018 года при информационной поддержке АНО "Университет 20.35".

В первом уроке, который по просьбе региональных участников был продлен на неделю министром просвещения России Ольгой Васильевой, приняли участие более 20 тысяч школ и более 5 млн учащихся 1-11 классов.

В пятерку лидеров вошли Самарская область, Москва, Нижегородская и Кемеровская области, Ставропольский край. К акции также подключились русские школы из более чем 50 стран.

Следующие "Уроки Цифры" (6+) планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".