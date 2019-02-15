«Билайн» предлагает безлимитный интернет при покупке Samsung Galaxy

Акция действует 06.02.2019 по 13.03.2019 года
Общество 15:45
"Билайн" предлагает безлимитный интернет при покупке Samsung Galaxy. Фото: предоставлено компанией "Билайн"

"ВымпелКом" в преддверии 23 февраля и 8 марта представляет специальное предложение (16+) для посетителей магазинов "Билайн" по всей России – год или 6 месяцев связи с тарифом "Анлим" при покупке смартфонов Samsung Galaxy, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании ПАО "ВымпелКом".

"Совсем скоро всем нам предстоит покупка подарков для родных и близких к предстоящим праздникам. Хочется, чтобы выбранные подарки были полезными и постоянно напоминали о том, кто их подарил. При покупке Samsung Galaxy в наших магазинах можно получить год безлимитного интернета. Именно такой подарок будет в центре внимания любимого человека весь год", — прокомментировал директор по маркетингу массового рынка ПАО "ВымпелКом" Антон Нечаев.

По данным внутренней аналитики "Билайн", самыми часто покупаемыми устройствами на День Защитника Отечества и Международный женский день в сети магазинов "Билайн" традиционно являются смартфоны.

В преддверии предстоящих праздников "Билайн" предлагает при покупке смартфонов Samsung Galaxy год или полгода связи с тарифом "Анлим". Приобретая смартфон в комплекте с тарифом "Анлим", покупатель по цене устройства получает возможность пользоваться безлимитным интернетом и другими услугами связи в течение целого года или 6 месяцев.

Например, в состав комплекта вместе со смартфоном Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+ входит тариф "Анлим" на год. Выбирая Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6, покупатель получает услуги связи на 6 месяцев.

Приобрести смартфон в комплекте с услугами связи по выгодной цене на год или полгода посетители магазинов "Билайн" могут также в кредит без первого взноса и переплаты. Сумма ежемесячного платежа в случае покупки смартфона Samsung Galaxy J6+ и года связи по тарифу "Анлим" в кредит составляет 542 рубля.

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты "Билайн" по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

*Сроки проведения акции с 06.02.2019 по 13.03.2019 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве товаров и услуг по акции, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте beeline.ru.

В этот период при покупке Samsung Galaxy J6+ абоненту – физическому лицу предоставляется скидка на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи по ТП "Анлим" на 12 месяцев – от 4 545 рублей до 11 880 рублей, в зависимости от филиала подключения на всей территории РФ (кроме республики Крым и Севастополя). Стоимость Samsung Galaxy J6+ с услугами связи по ТП "Анлим", включая опцию "HD TV" — 12 990 рублей. Стоимость смартфона не в составе комплекта 12 990 рублей. Указан приблизительный размер платежа по кредиту в рамках предложения.

Кредитный продукт "0-0-24 Л" от АО "ОТП Банк". Лиц.ЦБ №2766 от 27.11.2014 года. Сумма кредита от 2 до 300 тысяч рублей; первоначальный взнос – 0 рублей, срок – 24 месяца, ставка – 19,8%. Цены с НДС. Количество оборудования ограничено.

ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Вымпелком гаджет
«Билайн» предлагает безлимитный интернет при покупке Samsung Galaxy
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