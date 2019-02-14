Общественный туалет за 12 млн рублей распахнет двери во Владивостоке к майским праздникам

Его открытие горожане ждали к ноябрю прошлого года, но строители не успели (ФОТО)
Общество 19:50
Проект общественного туалета в центре Владивостока. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Большой общественный туалет на набережной Спортивной гавани Владивостока, за благоустройство которого горожане голосовали в день прошлогодних выборов президента, наконец, откроется. Работы по реконструкции объекта завершатся к майским праздникам. Об этом стало известно на совещании по вопросу комплексного развития территории набережной Спортивной гавани, которое провел и.о. главы Олег Гуменюк, сообщает ИА PrimaMedia.

Компания-подрядчик ООО "Подгороденка" выиграла обустройство общественного туалета на набережной Спортивной гавани Владивостока в рамках проекта по "Формированию современной городской среды" за 12 млн рублей (максимальная стоимость предлагалась в 15 млн рублей).

Под строительство туалета возле главного фонтана на набережной пошло помещение общей площадью 88,5 кв. метра. По техзаданию, женское отделение рассчитано на 6 человек, мужское на 8. Кроме того, предусмотрен шлюз с установкой умывальных раковин, отдельные кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья и пеленальный столик.

Реконструкция, согласно контракту, должна была завершиться к ноябрю 2018 года. Но туалет так и не заработал. В ходе совещания, состоявшегося 14 февраля, стала известна новая дата открытия туалета.

"К началу летнего сезона должны завершиться работы и по реконструкции общественного туалета. Общественная уборная была построена здесь в 70-е годы прошлого века, однако в 90-е её закрыли. Так как объект лидировал в рейтинговом голосовании горожан (оно проходило в марте 2018 года) для первоочередной реконструкции среди общественных пространств и объектов, работы включены в план. На сегодняшний день объект предстоит подключить к системе канализации. Таким образом, к майским праздникам общественный туалет планируют открыть", — говорится в сообщении пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, 18 марта 2018 года жители города приняли участие в рейтинговом голосовании по определению приоритетов по благоустройству общественных территорий в рамках проекта "Формирование современной городской среды". В число победителей вошло 7 объектов: пешеходная тропа "Берег здоровья", общественная территория сопки Бурачка, территория между набережной Цесаревича и Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера, территория в районе МБОУДО "Владивостокский городской дворец детского творчества", общественная территория на улице Енисейская, 23-24, парк на острове Попова и зона отдыха "Площадь Спортивная Гавань" (общественный туалет).

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