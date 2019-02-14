Главную набережную Владивостока очистят от коней и малолетних "бизнесменов"

В администрации обсудили комплексное развитие набережной Спортивной гавани, и «конному» бизнесу там места не нашлось

Набережная Спортивной гавани Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Городские власти намерены в этом сезоне побороть извечную проблему прогулочных зон Владивостока в виде лошадиных фекалий на тротуарах. На набережной Спортивной гавани не место для коней и оказывающих услуги конных прогулок предпринимателей, зачастую юных и не несущих никакой ответственности. Об этом на совещании по комплексному развитию набережной заявил и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк, сообщает ИА PrimaMedia.

Отдельное внимание на совещании уделили незаконным конным прогулкам на территории набережной Спортивной гавани. Пресс-служба администрации Владивостока отмечает, что, прежде всего, вопрос стоит о небезопасности этих услуг. К тому же, к "конному" бизнесу зачастую привлекают несовершеннолетних, которые не несут никакой ответственности в случае любого происшествия.

"С этого сезона ситуация должна измениться, – обозначил Олег Гуменюк. – Лошадям не место там, где располагаются лотки по продаже еды, где гуляют дети – это просто негигиенично. Никто не против самих лошадей и конного спорта, но для этого должны быть специальные места".

Как пояснили в правовом управлении, набережная Спортивной гавани, как и площадь Борцов революции и другие центральные улицы, являются территориями общего пользования. 15 августа 2018 года Дума Владивостока приняла правовой акт о правилах благоустройства в краевой столице, который четко определяет, что выгул домашних и диких животных, выставки и выгул лошадей на территориях общего пользования запрещён. Теперь за соблюдением этих правил будут строго следить с привлечением сил ОМВД и административных комиссий.

"Помимо работ по наведению порядка на набережной к летнему сезону, мы продолжаем работу на перспективу. По-прежнему актуальны планы по объединению Спортивной набережной и мыса Кунгасный в единую прогулочную зону, сейчас идёт проектная работа. Также обязательно будем ремонтировать городские пирсы. В этом году разработаем проекты, в следующем – найдём на это деньги. В любом случае, Спортивная набережная, лицо нашего города, в ближайшее время кардинально изменится в лучшую сторону", – подытожил Гуменюк.