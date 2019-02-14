Для российских школьников введут «культурные нормативы»

Дети должны будут регулярно посещать выставки, театры, ходить на экскурсии
Общество 14 февраля, 23:30
Школьников обяжут регулярно посещать музеи и выставки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Для российских школьников введут "культурные нормативы". Дети и подростки должны будут регулярно посещать выставки, театры, ходить на экскурсии.

"Культурные нормативы" разрабатываются совместно министерством культуры и министерством просвещения. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, такие мероприятия должны будут воспитывать у школьников эстетические чувства, способствовать возникновению у детей любви к родине. Школьники смогут лучше узнать российскую и региональную культуру.

По словам Ольги Васильевой, с идеей разработки такого норматива выступил министр культуры Владимир Мединский. Глава Минкультуры сообщил, что работа над развитием школьного туризма проводится уже несколько лет. Школьники из глубинки, отдаленных регионов России посещают Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца.

Герман Штакеншнейдер

театр образование основное и общее музей министр культура

Будущие лингвисты побывали в гостях у ИА PrimaMedia

4 февраля, 17:30

Более 2 тысяч человек посетили завод Coca-Cola HBC Россия во Владивостоке в 2018 году

31 января, 12:55
Сладкое признание: какой десерт от компании «Владхлеб» подойдет для вашего свидания
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia