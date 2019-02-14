Дети должны будут регулярно посещать выставки, театры, ходить на экскурсии

Школьников обяжут регулярно посещать музеи и выставки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Для российских школьников введут "культурные нормативы". Дети и подростки должны будут регулярно посещать выставки, театры, ходить на экскурсии.

"Культурные нормативы" разрабатываются совместно министерством культуры и министерством просвещения. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, такие мероприятия должны будут воспитывать у школьников эстетические чувства, способствовать возникновению у детей любви к родине. Школьники смогут лучше узнать российскую и региональную культуру.

По словам Ольги Васильевой, с идеей разработки такого норматива выступил министр культуры Владимир Мединский. Глава Минкультуры сообщил, что работа над развитием школьного туризма проводится уже несколько лет. Школьники из глубинки, отдаленных регионов России посещают Санкт-Петербург, Москву, города Золотого кольца.

Герман Штакеншнейдер