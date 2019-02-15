В России хотят запретить продажу сладостей после 18:00. Также предложили ограничить продажу шоколадок и пирожных несовершеннолетним.
С такими идеями выступила автор блога о похудении "Мира против жира" Мира Родригез. Она считает, что данные меры помогут в борьбе с распространением ожирения в России.
Данные предложения блогер озвучила после заявления Роспотребнадзора о том, что в Японии обязательно замеряют объем талии и этот опыт может пригодиться в России.
Родригез сказал, что важно ограничить продажу сладкого детям. По ее мнению, продавать торты, пирожные, конфеты, шоколад и другие сладости детям до 18 лет нужно только в присутствии родителей и по паспорту.
Также блогер предложила размещать на упаковках со сладостями надписи с предупреждением об угрозе ожирения, диабета, болезней печени и других проблем со здоровьем.
Никифор Зуев