Также предложили ограничить продажу шоколадок, тортов и пирожных несовершеннолетним

В России хотят ограничить продажу сладостей. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

В России хотят запретить продажу сладостей после 18:00. Также предложили ограничить продажу шоколадок и пирожных несовершеннолетним.

С такими идеями выступила автор блога о похудении "Мира против жира" Мира Родригез. Она считает, что данные меры помогут в борьбе с распространением ожирения в России.

Данные предложения блогер озвучила после заявления Роспотребнадзора о том, что в Японии обязательно замеряют объем талии и этот опыт может пригодиться в России.

Родригез сказал, что важно ограничить продажу сладкого детям. По ее мнению, продавать торты, пирожные, конфеты, шоколад и другие сладости детям до 18 лет нужно только в присутствии родителей и по паспорту.

Также блогер предложила размещать на упаковках со сладостями надписи с предупреждением об угрозе ожирения, диабета, болезней печени и других проблем со здоровьем.

Никифор Зуев