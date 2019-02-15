На месте обрушения трехэтажного дома сотрудники МЧС завершили разбор завалов (ВИДЕО)

Вид на трехэтажный одноподъездный жилой дом в Красноярске, где произошел взрыв бытового газа. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

До двух человек возросло число погибших при взрыве газа в Красноярске. Информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом доме по улице Кандагарская, 3, в Красноярске поступила на пульт МЧС в 21.10 (по местному времени), 14 февраля. В доме из 30 квартир шесть оказались полностью разрушенными, частично пострадали 10. Сейчас аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены.

После сообщения о взрыве на место происшествия выехали спасатели. Произошло обрушение шести квартир с первого по третий этажи. По уточненным данным, в жилом доме проживали 20 человек, 18 человек эвакуированы. Сначала жильцы разрушенного дома находились в автобусе, затем их доставили в городской центр социального обслуживания "Родник", на базе которого расположился пункт временного размещения. В МЧС отметили, что многие разъехались по родственникам.

Аварийно-спасательные работы. Фото: ГУ МСЧ по Красноярскому краю Аварийно-спасательные работы. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю 1 / 2

Позднее спасатели приступили к разбору завалов. На месте работали 137 человек, 38 единиц техники (по данным МЧС России по Красноярскому краю). В ходе аварийно-спасательных работ сначала обнаружили тело пожилой женщины, под утро нашили тело еще одного погибшего.

Как сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по Красноярскому краю, в пятницу, 15 февраля, "сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения жилого дома, где произошел взрыв бытового газа . Два человека погибли".



Дом, где произошел взрыв бытового газа. Фото: Сводка 24 . Красноярск. vk.com

С места происшествия вывезли 67 кубометров строительного мусора.

По данным краевого управления МВД, в здании располагался хостел. Согласно Единому государственному реестру недвижимости, трехэтажный дом был построен в 2013 году, его общая площадь составляла 611,3 кв метра.

В СКР возбудили уголовное дело после разрушения дома о причинении смерти по неосторожности.

По сообщениям местной прессы, трехэтажный и при этом многоквартирный дом был построен в составе коттеджного поселка "Афганец" (откуда, кстати, и название улицы — Кандагарская). Как рассказали городские чиновники, посетившие место взрыва, на строение было выдано разрешение как на частный индивидуальный одноэтажный дом. Построено же было трехэтажное здание.

С начала года в России это уже третий случай взрыва бытового газа в многоквартирных домах. Из-за взрыва и обрушения части дома в Магнитогорске погибли 39 человек, позднее в городе Шахты Ростовской области погиб один человек, восемь пострадали.

В материале использовано видео телекомпании ТВК, Красноярск.

Вероника Преображенская