Киосочному бизнесу в центре Владивостока дали срок на самоликвидацию

Аллея мастеров переедет к амфитеатру, а лотки с мороженым станут "стильными"

Набережная Спортивной гавани. Фото: ИА PrimaMedia

На совещании, посвященном судьбе набережной Спортивной гавани, и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уже к лету кафе, лотки и киоски исчезнут с пешеходной зоны объекта, сообщает ИА PriamMedia со ссылкой на администрацию города. По словам экспертов мэрии, в настоящее время эта территория свободна от прав третьих лиц и будет освобождена от незаконных построек.

Принято решение о возвращении на набережную Спортивной гавани полноценной прогулочной зоны. Для этого необходимо расчистить пешеходную дорожку, которая примыкает к парку с детскими аттракционами от чрезмерно разросшихся, незаконных торговых объектов. Работу по борьбе с незаконными НТО начал и активно ею занимался экс-глава Владивостока Виталий Веркеенко. Новые власти намерены ее продолжить.

Сейчас там работают многочисленные кафе, к которым жмутся разнообразные лотки и киоски. Как пояснили в управлении экономического развития, все эти объекты не имеют никакого официального статуса и не входят в официальную схему нестационарных торговых объектов. История появления этих построек теряется в сложных арендных отношениях. По информации управления муниципальной собственности, сейчас этот земельный участок свободен от прав третьих лиц и находится в муниципальной собственности, а павильоны имеют статус незаконных.

"Необходимо провести работу с предпринимателями, известить их о незаконности деятельности и дать бизнесу время освободить территорию, – дал поручение Олег Гуменюк. – После этого нужно, не откладывая дело в долгий ящик, приступать к расчистке территории. После этой работы нам предстоит привести набережную в порядок. К началу лета мы должны получить полноценную прогулочную зону на этом месте".

Тем не менее, торговля на этом месте останется. Для отдыхающих будут работать нестационарные лотки с мороженым и прохладительными напитками. Сегодня в схеме НТО на территории Спортивной набережной от с/к "Олимпиец" до пляжа "Юбилейный" официально выделено 17 мест. При этом торговлю сувенирами, так называемую "Аллею мастеров", перенесут в район амфитеатра. Финальным аккордом по формированию во Владивостоке цивилизованной нестационарной торговли стали рекомендации к их внешнему виду. Ларьки, киоски, павильоны должны украшать своим видом улицы и общественные пространства города, быть стильными, современными и обязательно чистыми, считают в управлении градостроительства и архитектуры.

Надо отметить, что свой статус прогулочной зоны эта территория получила в 50-х годах прошлого века, когда тут появилась обустроенная набережная, украшенная скульптурами на спортивную тематику. Гавань получила название Спортивная. Но с тех пор своё изначальное назначение набережная утратила. Сегодня обновление одного из любимых мест отдыха жителей и гостей приморской столицы ведется совместно с московским конструкторским бюро "Стрелка", которое разрабатывает новую концепцию центральной набережной.