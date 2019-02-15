Трассу Владивосток – Находка хотят строить с двух сторон

Глава Приморья Олег Кожемяко на форуме в Сочи пообещал «сделать все», чтобы найти деньги на завершение строительства

Строительство трассы Владивосток - Находка. Фото: ИА PrimaMedia

Заключительный и самый сложный участок скоростного шоссе между Владивостоком и Находкой могут начать строить сразу с двух сторон. Дорога пройдет от Большого Камня до порта Восточный в обход населенных пунктов, с тоннелями и развязками, а на ее строительство понадобится 8-9 лет. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на форуме в Сочи пообещал "сделать все", чтобы найти деньги на завершение строительства.

В ходе "Открытого диалога" с губернатором Приморского края вопрос о судьбе трассы в Находку задал представитель компании "Мостострой-11".

"Сейчас проект проходит госэкспертизу. Мы, безусловно, поддерживаем те решения, которые в проекте отражены о ее стоимости, с тем чтобы она отвечала всем критериям, по которым она была бы интересна и высококачественно выполнена подрядчиками. Имею ввиду стоимость некоторых километров этой дороги, потому что она проходит в сложных условиях.

У нее нормальные перспективы, надеемся, что она будет, ориентировочно, в течение 8-9 лет достроена. Проект предусматривает строительство не только со стороны Владивостока, но и со стороны Находки, участками. Мы с генеральным подрядчиком проговорили это, уверен, что после завершения экспертизы вы вместе сделаем все, чтобы было выделено финансирование на эти цели. Оно достаточно большое, и поэтому работы будет много", – сказал Олег Кожемяко, отвечая на вопросы участников "Открытого диалога".

Напомним, трасса Владивосток – Находка – порт Восточный должна стать частью международного транспортного коридора "Приморье-1". Дорога будет иметь 146 км в длину вместо 168 нынешних, она пройдет в обход населенных пунктов, будет иметь по две полосы в каждую сторону, освещение, множество эстакад и развязок. Разрешенная скорость движения составит 110 километров в час.

Первый этап – объездная города Артема (около 18 км) – введена в строй летом 2016 года, генподрядчик – ООО "Трансстроймеханизация".

Эта же компания стала генподрядчиком следующего этапа – от точки "18 км" до точки "43 км" в районе Большого Камня. На этот участок с ответвлением к Шкотово выделялось порядка 21 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на конец 2020 года.

Заключительный этап длиной 100 км начнется от точки "43 км" в районе Большого Камня и закончится уже в порту Восточном. Предполагается, что на него понадобится более 100 млрд рублей.



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"Кроме того, мы сейчас выходим на проект строительства большой кольцевой дороги во Владивостоке с предложением выхода на остров Русский. Безусловно, будем отстаивать на предпроектном этапе, потом разработка ТЭО и проекта, чтобы кольцо замкнуть через Русский остров, разгрузить Эгершельд, дать возможность работы порту, то есть увеличить объем груза через порт, сделать его более доступным.

И вы знаете, какая у нас сейчас ситуация с "падающими мостами". Поэтому мы сейчас сосредоточились на разработке проектов. В 2019 году мы должны учиться создавать основу для будущих инвестиционных проектов, для улучшения состояния дорог, которые являются важной составляющей инвестиционной привлекательности", – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко принимает участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума в Сочи. Это традиционная площадка для развития инвестиционного и экономического потенциала России. В этом году форум проходит на территории главного медиацентра Олимпийского парка с 14 по 15 февраля.