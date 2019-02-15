Советника главы Минэкономразвития Максима Орешкина схватили за взятки

Павел Пущин стал еще одним фигурантом по делу о "Детском питании"

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Басманный суд Москвы взял под стражу советника министра экономического развития Максима Орешкина — Павла Пущина. Советник федерального министра стал еще одним фигурантом по делу о коррупции в рязанском "Детском питании". Ранее по этому же делу уже был арестован замглавы администрации Рязани.

Пущин проведет в изоляторе по ходатайству следствия по меньшей мере два месяца — до 12 апреля, сообщил корреспондент РИА Новости из зала судебных заседаний.

В рамках этого же дела ранее был арестован замруководителя администрации Рязани Сергей Пашкевич. В прошлом году суд отправил под арест экс-главу рязанского предприятия "Детское питание" Александра Дворецкого. Он был схвачен в собственном кабинете в момент получения мзды от одного из поставщиков в размере 1,1 млн рублей. Также был задержан бывший советник главы мэрии Рязани Александр Зайкин. Общий размер незаконного вознаграждения должен был составить 1,5 млн рублей.

Что касается Пущина, Следственный комитет полагает, что работая в представительстве Рязанской области в столице, он стал соучастником в получении взяток от поставщиков директором "Детского питания". Сам же Пущин, как пишет "Коммерсант", утверждает, что не мог совершить преступление, инкриминируемое ему. В качестве доводов советник Орешкина приводит тот факт, что у него имеется алиби: на момент совершения событий он находился в Москве, а не в Рязани.

Отмечается, что защита чиновника просила оставить Пущина под домашним арестом, однако суд принял решение о заключении под стражу — оставаясь на свободе, он может скрыться или уничтожить улики по делу.

Как следует из обнародованных в суде материалов, уголовное дело о взятках в муниципальном предприятии "Детское питание", которое занимается поставкой горячих обедов в школах, было возбуждено осенью прошлого года. Материалы дела практически сразу были переданы из регионального управления Следкома в центральный аппарат из-за широкого резонанса и высокопоставленных фигурантов.

Кстати, карьера советника Максима Орешкина — впечатляющая. Он успел потрудиться в налоговой, МВД, аппарате полпреда в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, Пущин занимал пост министра инвестиций и внешнеэкономических связей Северной Осетии, после чего был назначен вице-премьером в правительстве Ингушетии.

Анна Кольцова