Более полумиллиарда рублей должны за тепло юридические лица во Владивостоке

Антирейтинг возглавляют восемь собственников и арендаторов помещений в жилых домах и административных зданиях
Общество 14:25
Деньги. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

"Приморская генерация" обновила "черный список" должников среди юридических лиц Владивостока. Юрлица, включая ТСЖ, ЖСК и УК, должны энергокомпании более полумиллиарда рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДГК".

Антирейтинг возглавляют восемь собственников и арендаторов помещений в жилых домах и административных зданиях, накопивших общий долг за теплоснабжение боле 2,5 млн рублей.

Энергетики призывают потребителей в срочном порядке оплатить все долги или быть готовым к судебным разбирательствам и визитам приставов.

В адрес должников, которые так и не предприняли никаких шагов по оплате задолженности, уже направлены уведомления о планируемом введении режима ограничения теплоснабжения. Попытка препятствовать энергетикам при проведении работ по отключению должников ведет к административной ответственности и штрафам. Также уже подготовлены исковые заявления в суд и после вынесения решения должникам придется оплатить не только сумму долга, а также юридические расходы и начисленные пени.

"Приморская генерация" не имеет возможности предоставлять услуги в долг и будет вынуждена ввести ограничения на теплоснабжение до момента полного погашения задолженности компаниям-должникам.

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