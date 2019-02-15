Дронам «обрубят» крылья, а их владельцев накажут рублем

Вводят новые штрафы за запуск беспилотников
Общество 18:30

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому владельцев дронов ждут штрафы за запуск без разрешения устройства.

Штраф в размере две тысячи рублей ждет владельца запущенного в небо беспилотника. Таким образом, планируется бороться с противоправными действиями в небе и на воде.

По словам замминистра транспорта Николая Захряпина, за два года с 2015-го по 2017 граждане стали чаще нарушать правила использования беспилотников в небе.

Чтобы иметь право запуска дрона, необходимо иметь разрешительные документы, подтверждающие правомерность управления устройством. В некоторых случаях владелец дрона должен иметь также летное свидетельство.

В первую очередь владельцам аппаратов необходимо обратиться в Росавиацию, где предоставят маркировку на летательное устройство. Маркировка устанавливается на видимую конструкцию дрона.

Регистрация, как добавил замминистра, не сложная.

Чтобы запустить беспилотник, следует предварительно подать заявку в единый центр организации воздушного движения и указать, где конкретно в воздушной зоне планируется запуск дрона. Личное присутсвие не обязательно, это можно сделать и по интернету.

Увеличат также штрафы за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства для граждан. Физлица за полет без права на это могут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, а должностные лица – 150 тысяч.

Карина Красилова

штрафы дрон, беспилотник

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