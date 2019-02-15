Сенатор Р. Гольдштейн: Важно учитывать специфику регионов при реализации нацпроектов

В Сочи проходит Российский инвестиционный форум

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Индивидуальный подход к каждому региону при реализации национальных проектов является краеугольным камнем для успешного достижения поставленных задач. Такое мнение высказал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн, комментируя проходящий в Сочи Российский инвестиционный форум, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, на форуме были озвучены конкретные цели и мероприятия, которые необходимо реализовать, чтобы граждане видели результаты нацпроектов. А именно: более 1,5 млн новых квартир и 300 тыс. новых индивидуальных домов ежегодно; 40 построенных и реконструированных детских отделений и больниц, 420 центров амбулаторной онкологической помощи; 230 тыс. новых мест в школах; 245 детских технопарков; 345 мобильных технопарков для детей на селе; 40 тыс. км отремонтированных дорог в регионах, столько же – в крупных городах и их пригородах, практически 50 реконструированных аэродромов; ликвидация огромного количества городских свалок; научные центры мирового уровня и др.

По словам Премьер-министра, для успеха у нас есть практически всё: положительная динамика в макроэкономике (по итогам прошлого года валовый внутренний продукт вырос более чем на 2%, рост экономики фиксируется уже третий год подряд), беспрецедентный объём государственных инвестиций в национальные проекты, вовлечённость и заинтересованность всех регионов, на рекордно низком уровне остаётся безработица – около 4,8% от численности экономически активного населения, значительный профицит федерального бюджета – около 2,7% валового внутреннего продукта, новые кадры и компетенции.

— Наша задача – закрепить эти положительные тенденции. И, что самое важное, – работать над развитием с учетом специфики разных регионов страны. Не секрет, что социально-экономическая ситуация в субъектах Федерации различная, существует значительная разница в уровнях дохода населения, состоянии инфраструктуры, медицины и образования, возможностей для карьерного роста, экономического потенциала региона в целом. Поэтому формального подхода, одинаковых для всех целевых показателей и финансирования здесь быть не может. И очень важно, что Правительство отдает предпочтение именно такому дифференцированному, нешаблонному методу, подчеркивая, что национальные проекты должны быть всегда заточены под конкретные нужды конкретных регионов, и деньги должны распределяться соответственно. Уверен, с таким гибким, индивидуальным подходом в каждом регионе удастся значительно повысить уровень социально-экономического развития и качество жизни населения в ходе реализации национальных проектов, — прокомментировал сенатор Ростислав Гольдштейн.