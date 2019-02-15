Олег Кожемяко хочет реализовать проект Пушкарева, известный как ВКАД

На форуме в Сочи губернатор Приморья поддержал идею кольцевой автодороги и расширение возможностей владивостокского порта
Общество 21:00
Проект ВКАД. Фото: ИА PrimaMedia

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил о готовности отстоять реализацию проекта кольцевой автодороги во Владивостоке с выходом на Русский остров. Предполагается, что трасса поможет разгрузить Эгершельд и дать больше возможностей работы порту, сообщает ИА PrimaMedia.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Приморья Олег Кожемяко, обсуждая строительство трассы Владивосток – Находка, заявил также и о проекте большой кольцевой трассы в столице ДФО.

"Мы сейчас выходим на проект строительства большой кольцевой дороги во Владивостоке с предложением выхода на остров Русский. Безусловно, будем отстаивать на предпроектном этапе, потом разработка ТЭО и проекта, чтобы кольцо замкнуть через Русский остров, разгрузить Эгершельд, дать возможность работы порту, то есть увеличить объем груза через порт, сделать его более доступным.

И вы знаете, какая у нас сейчас ситуация с "падающими мостами". Поэтому мы сейчас сосредоточились на разработке проектов. В 2019 году мы должны учиться создавать основу для будущих инвестиционных проектов, для улучшения состояния дорог, которые являются важной составляющей инвестиционной привлекательности", – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, проект строительства кольцевой автодороги во Владивостоке возник при мэре Игоре Пушкареве. Предполагалось, что работы займут от трех до пяти лет, в зависимости от финансирования этапов проекта. Проектировщиком выступала компания "Гипростроймост", генеральный проектировщик Золотого моста во Владивостоке. За идею Игоря Пушкарёва построить объездную дорогу вдоль Амурского залива высказались более 100 тысяч жителей Владивостока.

Во времена губернаторства Владимира Миклушевского проект сошел на нет. Так, на третьем Восточно-экономическом форуме экс-глава Приморья рассказал, что имевшийся тогд проект Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) не устраивал краевые власти. "Проект ВКАД, на мой взгляд, в том виде, в каком он предлагается, имеет много недостатков. Потому что, если его вести по побережью Амурского залива, если это будет даже что-то наподобие низководного моста, это убьет всю морскую акваторию. Наверное, мы не сможем себе позволить такое сделать. Если дорогу уводить под землю, делать в виде тоннеля, то здесь просто деньги надо посчитать" — цитировало Владимира Миклушевского издание "Золотой Рог".

Пушкарев Игорь Сергеевич Кожемяко Олег Николаевич строительство кольцевая дорога во Владивостоке (ВКАД) автомобильная дорога

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