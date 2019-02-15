Владивостокская епархия вернет городу землю Покровского парка

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир считает, что благоустраивать зону отдыха нужно совместными усилиями

Покровский храм. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокская епархия вернет городу Владивостоку территорию Покровского парка, который с начала 90-х был в пользовании РПЦ. Об этом и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк объявил на совещании с участием митрополита Владивостокского и Приморского Владимира, в ходе которого обсуждалось будущее парка, сообщает ИА PrimaMedia.

"У парка особое назначение, он действительно заслуживает пристального внимания. Это и мемориальная зона, и территория отдыха. Совместными усилиями мы сможем привести это красивое место в достойный вид", — отметил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Олег Гуменюк поручил в кратчайшие сроки решить вопросы с передачей земельного участка, приступить к обрезке деревьев, составить сметы на ремонт пешеходных зон и ограждения, а специалистам Дирекции по строительству объектов — разработать концепцию развития парковой зоны и в ближайшее время представить эскизный проект.

Предполагается, что парк будет представлять единый комплекс с культовыми зданиями и зонами для отдыха горожан. Расходы по содержанию парка администрация Владивостока возьмёт на себя.

В советские годы на территории современного Покровского парка располагался центральный парк культуры и отдыха. Здесь был тир (на месте часовни), аттракционы, танцплощадка, колесо обозрения, скульптуры пионеров и спортсменов. В 1956 году поставили памятник Ленину. В 1990 году парк получил статус мемориального Покровского парка, а через год вся территория передана от города епархии. Памятник Ленину снесли и обнаружили нетронутый фундамент Покровского храма. К концу 1990-х годов здесь построили храм Иоанна Кронштадтского и часовню Серафима Саровского. Покровский храм восстановили в 2000-х годах. В декабре 2016 года в парке установлен бюст Николаю II.