Новое предложение депутатов заставит некоторых водителей ходить пешком

Предлагается запретить покупать машины, если нет гаража

Депутаты Госдумы обсуждают автомобильный вопрос, касающийся паркинга во дворах домов. Предлагается запретить покупать машины тем водителям, у которых нет собственного или арендованного гаража.

Идею поддерживают Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов. Недовольство общественников вызывает загруженность дворов машинами и поврежденные зеленые зоны из-за некоторых автовладельцев, пишет "URA.RU".

Данная инициатива поступила в Госдуму из некоторых регионах, где конфликт относительно парковки во дворе порой перерастает в войны между общественниками и автовладельцами.

По словам члена думского комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова, проблема решения проблемы заключается в парковочных местах, которых нет. Чтобы все водители имели гаражи, нужна свободная земля. Удастся ли ее найти – вопрос.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов привел в пример времена СССР, когда у каждого водителя имелся в наличии гараж, и приобрести машину разрешалось только в таком случае. Ряд автовладельцев парируют: "В те времена и такого количества автомобилей не было, как сейчас. Причем нередко на семью приходится две машины. Поэтому некорректно сравнивать нынешние реалии с советскими временами".

Одним из предложений является строительство многоярусных паркингов.

По мнению председателя движения Союза пешеходов Владимира Соколова, чтобы не ущемлять водителей, государство в идеале должно предоставить на семью одно бесплатное парковочное место. Напомнив также про практику в Европе и Китае, где водитель сначала обеспечивает себе место для парковки, а потом уже покупает машину. Большое количество машин, по его словам, вмещают подземные и высотные паркинги.

Также специалист отметил, что при проектировании строительства нового жилья, застройщики не предусматривают парковочных мест.

Депутат ГД, лидер "Автомобильной России" Вячеслав Лысаков считает, что данная инициатива затормозит развитие автопрома, а, следовательно, и России.

Сообщается, что цена гаражей и парковочных мест в среднем по регионам варьируется от 500 тысяч рублей до 1,5 млн.

Карина Красилова