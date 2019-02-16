Новое предложение депутатов заставит некоторых водителей ходить пешком

Предлагается запретить покупать машины, если нет гаража
Общество 16:30

Депутаты Госдумы обсуждают автомобильный вопрос, касающийся паркинга во дворах домов. Предлагается запретить покупать машины тем водителям, у которых нет собственного или арендованного гаража.

Идею поддерживают Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов. Недовольство общественников вызывает загруженность дворов машинами и поврежденные зеленые зоны из-за некоторых автовладельцев, пишет "URA.RU".

Данная инициатива поступила в Госдуму из некоторых регионах, где конфликт относительно парковки во дворе порой перерастает в войны между общественниками и автовладельцами.

По словам члена думского комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова, проблема решения проблемы заключается в парковочных местах, которых нет. Чтобы все водители имели гаражи, нужна свободная земля. Удастся ли ее найти – вопрос.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов привел в пример времена СССР, когда у каждого водителя имелся в наличии гараж, и приобрести машину разрешалось только в таком случае. Ряд автовладельцев парируют: "В те времена и такого количества автомобилей не было, как сейчас. Причем нередко на семью приходится две машины. Поэтому некорректно сравнивать нынешние реалии с советскими временами".

Одним из предложений является строительство многоярусных паркингов.

По мнению председателя движения Союза пешеходов Владимира Соколова, чтобы не ущемлять водителей, государство в идеале должно предоставить на семью одно бесплатное парковочное место. Напомнив также про практику в Европе и Китае, где водитель сначала обеспечивает себе место для парковки, а потом уже покупает машину. Большое количество машин, по его словам, вмещают подземные и высотные паркинги.

Также специалист отметил, что при проектировании строительства нового жилья, застройщики не предусматривают парковочных мест.

Депутат ГД, лидер "Автомобильной России" Вячеслав Лысаков считает, что данная инициатива затормозит развитие автопрома, а, следовательно, и России.

Сообщается, что цена гаражей и парковочных мест в среднем по регионам варьируется от 500 тысяч рублей до 1,5 млн.

Карина Красилова

водитель автопарковки

Лидером по продажам машин на вторичном рынке стала ЕАО

30 января, 09:00
Мастер-класс по росписи пряничных домиков подарили маленьким пациентам во Владивостоке
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia