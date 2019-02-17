Синоптики в шоке: в Центральной части России небывалая оттепель

Волна атлантического циклона принесла в регионы непривычное для февраля тепло

Оттепель. Фото: pixabay.com

Более 20 метеостанций России: от Калининграда до Самары наблюдают небывалую оттепель на этих территориях. Во всем "винят" волну атлантического циклона, которая заставила термометры резко изменять свои показания с отрицательных на положительные.

Температурные рекорды зарегистрированы в Центре и на Северо-Западе России, сообщает портал "метеовести".

Рекордное тепло было отмечено в субботу, 16 февраля, в Твери, Туле, Рязани, Костроме, Пскове, Санкт-Петербурге и других регионах. В Туле, к примеру, сейчас + 5 градусов. Растения уже отреагировали на ранний приход тепла. У сирени набухли почки, а у кленов началось сокодвижение.

Однако температурный рекорд был побит в Калининграде, где зафиксировали + 12,1 градуса. Предыдущий рекорд, зафиксированный в 1995 году, был ниже на 2,6 градуса.

Синоптики отмечают, волна тепла докатилась до Якутии. Обычно в это время года среднесуточная температура там —минус 20 градусов. Однако в селе Тегюльтя рекорд этого дня теперь минус 8,1 градус, что выше прежнего 1995 года на 7,7 градусов.

Новые температурные рекорды отмечены также в Забайкалье и на берегах Амура.

Вероника Преображенская