Популярный лоукостер в России изменил правила провоза ручной клади

У пассажиров "Победы" теперь будет два варианта провоза личных вещей на борту самолета
Общество 10:15
Тематическое изображение. Фото: Валерия Кузора

Популярный российский лоукостер — авиакомпания "Победа" с 18 февраля изменила правила провоза ручной клади на борту самолета. Теперь у пассажиров будут два варианта провоза личных вещей.

В салоне самолета можно провозить ручную кладь, весом не более 10 килограммов и габаритами 36х30х4 см. Допускается только одно место.

Помимо "основного багажа", как разрешают Федеральные авиационные правила (ФАП), без доплаты можно взять в салон сумку, портфель или рюкзак габаритами не выше 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка во время полета, а также один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

Пассажиры могут выбрать и другой вариант провоза ручной клади, "по-старому". В салон можно взять неограниченное число багажа, его вес может быть любой, а габариты в совокупности не должны превышать 36х30х27 см.

Напомним, точку в споре между лоукостером "Победа" и Минтрансом поставил Верховный суд. В компании "Победа" предъявляли иск к министерству, заявляя, что нормы провоза багажа в самолетах, принятые в 2017 году, не учитывают типы самолета. Перевозчик требовал пересмотреть правила и запретить пассажирам брать что-либо на борт сверх лимита 36х30х27 см. При этом, "Победа" не настаивала на изъятии из перечня бесплатных к провозу: детской люльки, ходунков, кресла-коляски и других вспомогательных для передвижения средств.

В прошлом году Верховный суд окончательно решил: Федеральные авиационные правила пересмотру не подлежат, в итоге лоукостеру пришлось подчиниться требованиям.

Что касается пресловутых 4 см ширины ручной клади, то это отнюдь не опечатка в правилах, как ранее сочли пользователи в Сети.

"Объем багажных полок в наших самолетах от решения суда не изменился, мы по-прежнему не можем увеличить габариты. Поэтому, как говорили ранее, в целях соблюдения ФАП нам пришлось сократить габариты — ширину до 4 см и количество мест ручной клади, чтобы допускать провоз неизменяемых вещей из обязательного перечня",— объяснял перевозчик.

Ольга Толмачева

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