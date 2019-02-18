Посетителям океанариума во Владивостоке разрешили кормить рыб

Возможность покормить рыб появилась у посетителей Приморского океанариума (6+). Сделать это можно будет по вторникам и пятницам с 14:00 до 14:30, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.
Сотрудники океанариума уточнили, что покормить рыб свежим кальмаром смогут все желающие, но, при большом количестве посетителей, приоритет будет отдан детям.
"Мы хотим, чтобы наши гости могли не только наблюдать за морскими обитателями, но и более тесно общаться с ними, кормление помогает быть ближе к животным, людям нравится это, особенно детям – они в восторге", – сказала начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец.
После кормления окуней, терпугов и камбал в контактном бассейне посетители смогут понаблюдать и за другими обитателями Японского моря: трепангом, морскими звездами, крабами, морскими ежами, кукумарией, гребешками, асцидиями, раками-отшельниками, актиниями и мидиями.