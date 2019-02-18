Посетителям океанариума во Владивостоке разрешили кормить рыб

Все желающие смогут угостить кальмаром окуней, терпугов и камбал, живущих в контактном бассейне (6+)
Общество 11:35
Кормление. Фото: Приморский океанариум

Возможность покормить рыб появилась у посетителей Приморского океанариума (6+). Сделать это можно будет по вторникам и пятницам с 14:00 до 14:30, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе учреждения.

Сотрудники океанариума уточнили, что покормить рыб свежим кальмаром смогут все желающие, но, при большом количестве посетителей, приоритет будет отдан детям.

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"Мы хотим, чтобы наши гости могли не только наблюдать за морскими обитателями, но и более тесно общаться с ними, кормление помогает быть ближе к животным, людям нравится это, особенно детям – они в восторге", – сказала начальник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Виктория Белоцерковец.

После кормления окуней, терпугов и камбал в контактном бассейне посетители смогут понаблюдать и за другими обитателями Японского моря: трепангом, морскими звездами, крабами, морскими ежами, кукумарией, гребешками, асцидиями, раками-отшельниками, актиниями и мидиями.

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