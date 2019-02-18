Юным приморцам объясняют, что такое «хорошо» и что такое «плохо» в Интернете

Разработка дополнительных образовательных программ для школ края ведется под руководством профессора ВГУЭС Александра Латкина

Профессор Александр Латкин. Фото: предоставлено А. Латкиным

Программы, направленные на формирование у школьников грамотного, социально-ответственного поведения в сети Интернет, разрабатываются в Приморском крае под руководством доктора экономических наук профессора ВГУЭС Александра Латкина, сообщает ИА PrimaMedia. Часть программ, рассчитанных на учащихся 5-11-х классов, апробирована в Академической школе ВГУЭС, Международной лингвистической школе, Школе-интернате для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина. В ближайшее время готовится апробация этих и других программ дополнительного образования в ВДЦ "Океан" (6+).

Сегодня цифровая экономика все уверенней вступает в нашу обыденную жизнь. Государство внедряет программы цифровизации, университеты открывают новые специальности и магистратуры, связанные с цифровой экономикой. Но у всякой медали, как говорится, есть обратная сторона.

Проникновение Интернета и цифровых технологий в нашу жизнь может иметь и негативные последствия, проявления которых особенно опасны в школьной подростковой среде.

Долгое просиживание у компьютера отнюдь не полезно для здоровья подростков. У детей портится зрение, развивается гиподинамия, появляются головные боли. От недостатка физических нагрузок страдает общее физическое развитие, падает иммунитет.

Беспорядочное и произвольное общение с Интернетом может негативно повлиять и на психику ребенка, у которого только начинает формироваться мировоззрение, которое под влиянием определенной информации может быть искажено. У подростка могут возникнуть различные фобии и зависимости (всего психологи выделяют 10 психологических зависимостей, связанных с гаджетами: от страха потерять телефон до игромании).

Наконец, дети могут попасть под влияние профессиональных мошенников и людей с патологиями, которые, манипулируя и шантажируя, "ведут" детей в сети к своим корыстным и преступным целям.

Противостоять этому можно, только вооружившись специальными знаниями и алгоритмом поведения в Интернете. Исходя из этого во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) уже два года под руководством доктора экономических наук, профессора Александра Латкина ведется разработка дополнительных образовательных программ для школ Приморского края, в числе которых есть и такие, как "Цифровая гигиена детей и подростков", "Основы цифровой экономики", "Современные цифровые вызовы"", "Мой город – умный город", "Добрый Интернет" и т.д. Все эти программы успешно прошли апробацию в ряде школ города.

Так, программа "Цифровая гигиена детей и подростков" прошла апробацию в Академической школе ВГУЭС, Международной лингвистической школе, Школе-интернате для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина. Программа читалась для детей разных возрастных групп: с 5-го по 11-й классы, с учетом возрастных особенностей, уровня подготовки, интересов каждой группы школьников.

Программа "Введение в цифровую экономику" в настоящее время проходит апробацию в Школе-интернате для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина. Это более продолжительная программа, рассчитанная на 36 либо 72 часа.

— Данная программа имеет две "фишки", — рассказал Александр Латкин. — Во-первых, участие в программе принимают дети с 6-го по 11-й класс, группа очень разновозрастная, с разными интересами, и это накладывает свои требования к подаче материала: интересно и понятно должно быть всем. Во-вторых, цель программы — разработка проектов в области цифровой экономики, например, проектов для "умного города", проектов по вовлечению в цифровую экономику людей старшего возраста ("Научи дедушку пользоваться смартфоном") и так далее.

В ближайшее время готовится апробация этих и других программ в ВДЦ "Океан". Все программы, так или иначе, затрагивают вопросы работы в условиях цифровой экономики. Например, программы "Социальная ответственность в цифровых экосистемах" и "Цифровой доброволец" направлены на формирование у школьников грамотного, социально-ответственного поведения в сети Интернет. Программа "Современные цифровые вызовы" поможет сориентироваться в современных технологиях и выбрать ту специальность, которая будет востребована уже в самое ближайшее будущее. Программа "Мой город – умный город" даст представление о современных подходах к организации городских экосистем, даст возможность школьникам предложить свою идею по улучшению современной городской среды. Программа "Цифровой след" расскажет о преступлениях в цифровой сфере, способах и методах их расследования.

— Преподавательский состав под каждую программу подбирается индивидуально, — отметил Александр Латкин. — Все преподаватели имеют большой практический опыт в той области знаний, которую раскрывает программа. Кроме того, и это я считаю, самое важное, они умеют интересно и понятно объяснить любую тему программы, ответить на все вопросы (а их во время обучения очень много). Иногда все отведенное на занятие время занимают вопросы и ответы, каждый хочет обсудить свою идею, получить рекомендации по работе над проектом.

Совсем недавно во ВГУЭС совместно с Центром программ Всемирной организации здравоохранения приступили к реализации нового инновационного образовательного проекта — программы "Введение в цифровую экономику". Более 20 учащихся 5-11-х классов школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей имени Н.Н. Дубинина первыми в стране стали обучаться по данной программе. Первое занятие вызвало у школьников огромный интерес и желание идти дальше в освоении очень нужных в современном мире знаний, подчеркнул собеседник агентства.

Подобное обучение очень важно особенно сейчас, когда государство уделяет большое внимание реализации программы "Цифровая экономика". Понимая огромную важность наличия высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики, в 2018 году правительство РФ утвердило специальную программу "Кадры и образование", напомнил профессор Латкин.