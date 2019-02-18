Что нельзя брать на дрова или почему провалился закон о валежнике

В некоторых регионах за "трухлявые деревяшки" могут посадить в тюрьму

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Закон о валежнике, который с нетерпением ждали сельчане и дачники в России, похоже, потерпел фиаско. В некоторых регионах с началом его работы — 1 января населению действительно стало "полегче" с дровами, однако, в других закон обернулся новыми запретами. Из-за региональных законов, которые отдельно принимались в дополнение к федеральному, за сбор "трухлявых деревяшек" в неположенных местах могут даже посадить в тюрьму.

Авторы федеральной законодательной инициативы хотели "убить двух зайцев": предоставить гражданам максимальную свободу в заготовлении дров и улучшить противопожарную безопасность в лесах близ сел и деревень. Но хотели как лучше, а получилось как всегда.

В отдельных регионах приветствовали инициативу законотворцев: "дровяные" субсидии доступны не всем, малоимущие зачастую не имеют средств приобрести дрова — для них закон мог бы стать хорошим подспорьем. Есть и другая "сторона" в законе о валежнике, не хуже первой: масса гниющих и высохших деревьев может повышать опасность лесных пожаров и затруднять доступ на участки для проезда пожарной техники — отдав эти участки людям все только выиграют.

Однако, в некоторых регионах позитивную инициативу законотворцев постарались "испортить". Изменений в Лесной кодекс, чтобы заработал закон о валежнике было недостаточно — регионы на местном уровне должны были принять внутренние соответствующие законы.

Часть регионов пошли по пути наименьшего сопротивления и скопировали себе федеральный закон. Там проблем не возникло. Беспрепятственно могут собирать валежник жители Приморья, Коми, Тамбовской, Владимирской областей. В Ханты-Мансийском автономном округе власти даже публикуют информацию, где больше всего поваленных деревьев.

В других регионах, местные бюрократы постарались максимально запутать закон, наложили на новые нормы старые и даже ввели уголовную ответственность за сбор валежника "не там и не так". Наибольший резонанс вызвала ситуация в Бурятии, где собирать валежник можно только на определенных участках (власти пообещали их выделить), а за сбор в иных местах за трухлявые пеньки могут и посадить — жителям пригрозили уголовным наказанием по ст. 158 УК РФ о краже. За сгнившие палки можно сесть в тюрьму на срок от двух до пяти лет.

Например, в Пензенской и Тульской областях собирать валежник можно только вручную, без использования, "рубящего инструмента, пил и сучкорезов". В Хабаровском крае органы лесничества не разрешают ездить по лесным дорогам и предлагают собирать валежник также только с помощью ручной пилы. В Тверской области можно сбирать палки длиной не более одного метра.

В Иркутской области хотели ввести уведомления властей за месяц до сбора валежника, но после вмешательства парламентариев Госдумы эту норму отменили. На Кубани тоже предложили гражданам уведомлять о предстоящем сборе валежника, после этого нужно дождаться разрешения на сбор на конкретном участке — власти должны будут проверить объем оставшейся древесины. К слову, никаких подобных норм в федеральном законе не прописано. В Липецкой области жителям придется уведомлять власти ровно за пять дней до похода в лес. Если сорвутся планы, например, из-за снегопада или дождя, уведомлять придется заново.

Депутаты и эксперты возмущены "избыточными требованиями" регионов и просят снять ограничения, дискредитирующие федеральный закон. Формально дополнительные ограничения, например, запрет пилы, вводятся для того, чтобы граждане "упаси Боже" не рубили здоровые деревья и не вывозили их из леса под видом распиленного на земле валежника. Однако, отличить валежник от "делового леса" очень легко, говорят природозащитники, кроме того, люди не будут вывозить валежник фурами и лесовозами.

В природозащитных организациях напоминают, что основную угрозу для лесов России представляют вовсе не сельчане и даже не мелкие частники, которые вывезут из леса несколько ценных бревен и даже целую машину. Незаконные рубки сейчас совершают не отдельные граждане, а преступные группировки или вполне легальные лесозаготовители, пишут "Известия".

Кстати, чтобы не стать нарушителями закона, россиянам, отправляющимся за валежником стоит помнить: брать можно только те деревья, которые лежат на земле. Если дерево сухое, но еще не упало — это сухостой, за валку можно попасть под действие штрафов. Рубка высохших деревьев все еще находится под запретом даже в самых "демократичных" регионах.

Ольга Толмачева