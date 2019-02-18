Welcome, mr. Fetisov: знаковое возвращение «отца» «Адмирала» в Приморье

Легендарный хоккеист и бывший приморский сенатор рассказал о причинах разлада с прежним руководством края

Вячеслав Фетисов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

"Похоже, мы здесь больше не нужны", такими словами отец ХК "Адмирал" Вячеслав Фетисов ответил на вопрос журналистов о разладе с предыдущей региональной властью и экс-главой Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. По словам депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова, он всегда следил за тем, что происходит в регионе и сейчас очень рад сюда вернуться, чтобы вновь заняться развитием хоккея, "Адмирала" и спорта в целом.

Он также поделился своим мнением о том, что на фасад спорткомплекса вернулись семь букв его фамилии.

— В центре сидит человек (Олег Кожемяко — прим. ред.), который способствовал этому [моему возвращению]. Я, конечно, очень благодарен, потому что восемь лет моей работы здесь, в такой непростой период, когда формировался тот облик Приморского края, который сегодня известен во всем мире, — рассказал знаменитый хоккеист.

Он рассказал, что на его долю пришелся важный для региона этап, когда велась масштабная стройка, и людям было сложно увидеть перспективу всего происходящего. Он проработал в Приморье два срока, чем очень гордился, однако потом пришли перемены.

— Желание губернатора, чтобы у него был сенатор, зависит от него. Наверное, в то время человек принял решение, что ему нужен другой сенатор и это было не мое решение, чтобы вы понимали. Несколько непонятно для меня была вся эта история, она началась еще заранее. С этими буквами на этом замечательном фасаде. Понятно, для чего это делалось, — поделился Вячеслав Фетисов. — Саша Могильный, который в свое время вместе с Филипенко запустил этот невероятный проект, сказал, когда избирался губернатор: "Похоже, мы здесь больше не нужны".

Он также добавил, что из-за букв на фасаде очень переживал его отец. И когда их вновь вернули на прежнее место, прославленный спортсмен поинтересовался у губернатора Приморья, не получится ли так, что новый человек опять их снимет? Однако Олег Кожемяко заявил, что все будет делаться для того, чтобы этого не произошло. Вячеслав Фетисов подчеркнул, что очень давно знаком с нынешним главой Приморского края и крайне ему благодарен за возможность вновь поучаствовать в жизни региона.

— Да, мне приятно, и я готов делать все, что необходимо, для того, чтобы и спорт и все социальные программы, которые будут реализовываться здесь, были успешными. У нас тоже есть свой ресурс у Государственной думы и в других структурах, так что да, будем взаимодействовать. Будем двигать хоккей, "Адмирал", спорт, социальные программы, туризм, — подытожил народный избранник.

Напомним, легендарный хоккеист и бывший сенатор Совета Федерации от Приморского края приложил имеет непосредственное отношение к созданию хоккейного клуба "Адмирал", он считается одним из его основателей и довольно продолжительное время был неофициальным куратором команды.

Прославленный хоккеист занимался формированием инфраструктуры нового клуба. Помог найти спонсора (ГК "Сумма"), а также решал кадровые вопросы по топ-менеджменту ХК (посты президента и генерального менеджера заняли топ-менеджеры ХК "Амур" Александр Филиппенко и Александр Могильный). Правда, весной 2015 года, когда команда не смогла повторить успех дебютного сезона, на фоне разногласий со спонсорами обратно в "Амур" вернулось все руководство приморского клуба, а следом тренер и целая плеяда игроков "моряков" переместились к "тиграм". Сам Вячеслав Фетисов в регионе стал появляться все реже.

Разговоры о переименовании "Фетисов Арены" уже поднимались, когда болельщики узнали, что Вячеслав Фетисов отмечал свой день рождения в майке хабаровского "Амура". Автором "вброса" оказался сотрудник пресс-службы, который позже пояснил, что это была шутка. Еще одним поводом говорить о переименовании стали исчезнувшие с фасада здания большие белые буквы с названием арены. Тогда администрация заведения заверила, что это связано исключительно с установкой световых панелей, на которых планируют выводить название.

Однако смутные времена в приморском хоккее, очевидно, позади — новая региональная власть "вернула" отца ХК "Адмирал" в Приморье и болельщики, вероятно, могут рассчитывать на более результативную игру своей команды в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В том, что клуб продолжит выступать в КХЛ, также заверил Вячеслав Фетисов.