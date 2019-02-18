В районе Борисенко во Владивостоке сгорели три гаража

Площадь пожара составила 70 кв. метров, огонь тушили два пожарных расчета (ВИДЕО)
Происшествия 19:30
Горят гаражи. Фото: Скриншот видео

Гаражные боксы в районе улицы Борисенко во Владивостоке загорелись в понедельник днем, 18 февраля, сообщает ИА PrimaMedia. Сообщение на пульт оперативных дежурных поступило в 16.39. Спустя полтора часа огнеборцам удалось локализовать пожар.

В результате пожара в районе улицы Борисенко 10/7 сгорели три гаража, еще один пострадал менее значительно. Как сообщили в пресс-службе МЧС автомобилей в боксах не было, никто не пострадал.

— Сообщение дежурным поступило в 16.39. В 16.47 огнеборцы прибыли на место происшествия. В течение получаса пожар был локализован и в 18.05 ликвидирован. Гаражи были захламлены, транспортных средств и людей в них не было. В тушении пожара задействовано 7 человек личного состава и две единицы техники, — сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.

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