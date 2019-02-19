Из-за лесных пожаров противопожарный режим ввели еще в трех районах Приморья

Для населения в этот период действует ряд ограничений

Власти Приморья ввели особый противопожарный режим еще в трех районах. Теперь он действует в общей сложности в семи районах края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

С 18 февраля режим ОПР начал действовать в Ханкайском и Кавалеровском районах, с 19 февраля – в Ольгинском районе. Таким образом, в настоящее время особый противопожарный режим введен в семи муниципалитетах: Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском районах и Уссурийском городском округе.

Также пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах – объявят с 15 марта.

На утро вторника, 19 января, на территории края выявлена 71 тепловая аномалия. Всего с начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 64 лесных пожара.

Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц, которая в обычной ситуации составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц – в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.