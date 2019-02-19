Развязки и дороги: в ближайшие два года Владивосток ждет массовое строительство и ремонт

В столице ДФО планируют восстановить более 40 км магистралей и мосты
Общество 12:20
Некрасовский путепровод. Фото: ИА PrimaMedia

Некрасовский путепровод, Рудневский и Второреченский мост планируется отремонтировать во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Кроме этого, в 2019 году в столице ДФО обещают отремонтировать порядка 40 км дорог, а в 2020 году построить новые развязки.

Во вторник, 19 февраля, и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк рассказал о том, что в этом году во Владивостоке планируется отремонтировать практически 10% магистралей общего пользования. Здесь будет восстановлено дорожное полотно, заменены бордюрные камни, канализации и люки. Всего это будет порядка 40 км дорог.

Кроме этого, по словам и.о. главы города, в этом году уже разрабатывается проектно-сметная документация по району Зеленый угол. Здесь в 2020 году планируют строить развязку, которая соединит этот район с дорожным сообщением, идущим в сторону Патрокла. Кроме этого сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по ремонту Некрасовского путепровода. В этом году его ожидает текущий ремонт, тогда как в следующем предполагается провести капитальное восстановление моста. Такая же судьба ждет Второреченский мост.

Стала также известна судьба Рудневского моста. По словам Олега Гуменюка, по данному объекту уже есть техническая документация.

— Мы ее будем делить ремонт на две части и предпримем шаги по ремонту данного моста на два года. В 2019 году планируется восстановить шурфы, а также отремонтировать пешеходную зону и леерного ограждения. Асфальтобетонное покрытие — на следующий год, если средства предусмотрим и попросим в крае, — добавил и.о. главы города.

Еще одна развязка может появится на выезде из города в районе фабрики Заря. Сейчас готовиться проектно-сметая документация транспортного кольца, который будет связывать сразу несколько направлений.

— Такие планы были давно, мы подняли документацию и тоже начинаем работу. Чтобы в следующем году мы не готовились к ней, а вели работу по этим направлениям, — добавил Олег Гуменюк.

Ранее сообщалось, что Приморье выделит из краевого бюджета около 700 млн рублей на ремонт дорог во Владивостоке, еще порядка 1 млрд рублей власти уже выделили из региональной казны на покупку новых автобусов для краевого центра.

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