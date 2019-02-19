Ряд абонентов «Примтеплоэнерго» стали платить за услуги теплоснабжения меньше

Чем вызваны такие изменения, рассказывает начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Инна Псёл

Отопление. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Новые изменения в порядке оплаты за услуги теплоснабжения, вступившие в силу с 1 января 2019 года, вызвали вопросы у абонентов "Примтеплоэнерго". Ряд жителей, использующих альтернативное отопление, стали получать от теплоснабжающего предприятия квитанции на оплату услуг, остальные жильцы — платить за отопление меньше. Чем вызваны такие изменения, ИА PrimaMedia рассказала начальник управления сбыта КГУП "Примтеплоэнерго" Инна Псёл.

— Инна Анатольевна, какие изменения, связанные с оплатой за услуги теплоснабжения, произошли с 1 января 2019 года?

— Изменения касаются собственников жилых помещений, которые ранее перешли на индивидуальное альтернативное отопление с соблюдением требований к порядку переустройства. То есть демонтировали приборы централизованного отопления и имеют на это разрешительные документы. В 2018 году было принято постановление Конституционного суда РФ (КС), в котором сказано, что "альтернативщики" не должны платить за центральное отопление в своих квартирах. Вместе с тем, учитывая, что все граждане многоквартирных домов в соответствующей доле владеют общим имуществом в доме, то есть лестничными площадками, лестницами, коридорами, тамбурами, холлами, вестибюлями и колясочными, КС обязал "альтернативщиков" нести своё бремя оплаты за отопление общих мест пользования. Вот это и есть новшество.

Ранее "альтернативщики" не платили за отопление вовсе, и это было несправедливо по отношению к другим жильцам домов, которые имеют в своих квартирах центральное отопление. Получалось, что тепло подъездов оплачивалось только ими, а "альтернативщики" оставались в стороне.

— Сейчас принята какая-то другая формула расчёта за услуги отопления, норматив отменён?

— Для начала нужно отметить, что порядок оплаты между потребителями и любой теплоснабжающей организацией, в том числе и "Примтеплоэнерго", регулируется в России единым документом — Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах. Эти Правила утверждены постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354, и как раз в них и внесены изменения постановлением №1708 от 28.12.2018. Изменения вступили в силу 1 января 2019 года.

Основанием для изменения послужило постановление Конституционного суда №46-П от 20.12.2018. С 1 января действительно применяется новая формула расчёта. Отвечая на ваш вопрос, я могу подтвердить, что предыдущий порядок оплаты по нормативу по формуле: норматив, умноженный на площадь жилого помещения, умноженная на тариф, в настоящее время применяется только для частных немногоквартирных домов. Для остальных домов плата за отопление зависит от площади мест общего имущества и площади всех помещений с альтернативным с источником отопления.

— То есть "альтернативщики" будут сейчас получать квитанции со строкой на общедомовые нужды за отопление?

— Нет, такая строка в квитанции не предусмотрена действующим законодательством. Обращаю внимание, что в квитанциях как у жильцов с центральным отоплением, так и у "альтернативщиков" указана строка "Отопление" без отдельного указания "На общедомовые нужды".

— Инна Анатольевна, получается, что по новой формуле жильцы с центральным отоплением в своих квартирах будут сейчас платить за отопление меньше?

— Именно. Если сравнить платёжные документы за январь 2019 года и за январь 2018 года по одному и тому же адресу в доме, не оборудованном прибором учёта тепловой энергии и в котором есть квартиры с альтернативным источником отопления, то можно увидеть, что объем тепловой энергии в квитанции для квартиры с центральным отоплением стал меньше, чем был в январе прошлого года.

— Многие жильцы могут заметить, что в их подъездах в принципе отсутствуют отопительные приборы. Возникает вопрос, за что они должны платить?

— Расчет оплаты за отопление зависит от площади общего имущества. Однако не указано, что эти площади отапливаемые. Жителям стоит обратить внимание на то, что за содержание общедомового имущества отвечают сами жители и управляющие компании, которые по договору управления обязаны обеспечить надлежащее состояние такого имущества.