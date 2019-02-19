Очередной температурный рекорд побит во Владивостоке этой зимой

В этом году синоптики уже второй раз фиксируют превышение привычных значений
Общество 14:45
Очередной температурный рекорд побит во Владивостоке этой зимой. Фото: pixabay.com

Вчерашний день во Владивостоке выдался солнечным и очень тёплым. В разных районах города воздух прогрелся до +4…+5 °С. Таким образом в столице Дальнего Востока был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на эту дату, который удерживался в течение 20 лет с 1999 года, когда максимум составил +2,2 °С. Даже ночью в городе было относительно тепло, столбики термометров не опустились ниже отметки −2…−5 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Напомним, во Владивостоке 30 января, был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в январе, который удерживался с 1949 года. В этот день 70 лет назад воздух прогрелся до +3 градусов, в этом году – до +5 °С.

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