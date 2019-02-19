ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов более чем на треть

Объём портфеля инвестиционных продуктов вырос в два раза
Бизнес 14:55
Прибыль. Фото: author=Сайт pixabay.com

Старший вице-президент, руководитель департамента Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер провел встречу с VIP-клиентами банка в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, где подвел итоги работы в 2018 г., сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДВ.

В прошлом году ВТБ Private Banking нарастил портфель средств клиентов на 38%, до 1,8 трлн рублей. Опережающими темпами росли вложения VIP клиентов в инвестиционные продукты — более 92% с начала года. Общий объем превысил 430 млрд рублей.

Наиболее популярными у клиентов стали облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала. Клиенты активно использовали стратегии индивидуального доверительного управления и услуги персонального финансового консультирования (advisory).

По сравнению с началом 2018 года в Private Banking ВТБ доля валютных инструментов в портфеле выросла с 53% до 59%.

"Одним из ключевых проектов минувшего года стало объединение розничного и корпоративного блока группы ВТБ. Синергия позволила ВТБ показать темпы роста в бизнесе Private Banking более чем в два раза опережающие не только рынок и плановые показатели, но и собственный результат 2017 года, — заявил в ходе мероприятия Дмитрий Брейтенбихер. — Мы просто удовлетворяем потребности наших клиентов, а прибыль и опережающие темпы роста — это своего рода побочный продукт, выработку которого невозможно предотвратить".

ПАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г.

ВТБ банк банки финансовые

Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза

14 февраля, 13:35

ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью

12 февраля, 16:45
Digital-конференция MEH едет на МедиаСаммит-2019
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia