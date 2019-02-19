Что будет с ценами на квартиры в этом году

На стоимости жилья отразятся ставки по ипотеке и решения правительства
Экономика 15:00
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, что будет с ценами на жилье в этом году. Новостройки по итогам прошлого года подорожали, в среднем, на 2%. В этом году цены на первичное жилье продолжат расти из-за дорожающей ипотеки и решений правительства по ужесточению долевого строительства, считают эксперты. Такой тренд уже заметен по итогам января.

Средняя стоимость "квадрата" в новостройках по стране, по итогам 2018 года, составила 52,1 тыс. рублей. В десяти регионах, вопреки общей тенденции, цены даже снизились. Эксперты объясняют это локальными причинами, которые в каждом из "демпингующих" регионов — свои. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса "Авито Недвижимость", пишут "Известия".

В Самарской области, к примеру, цены снизились из-за роста предложения новостроек на рынке. В Свердловской области наблюдается необычайно высокая конкуренция среди застройщиков, что оказывает влияние на "прайсы". Самое большое снижение, отмечают аналитики, произошло в Санкт-Петербурге. Там на общий показатель стоимости жилья в новостройках, повлияло, в частности, увеличение объемов предложения на окраинах, где цены ниже, чем в целом по рынку.

Подешевели квартиры на "первичке" и в Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Еврейской автономной области, Мордовии, Курганской и Смоленской областях, а также в Республике Коми.

Рост цен на первичном рынке, в отличие от Санкт-Петербурга, отмечен в Ленинградской области, а также в Московской области. Однако, больше всего, "квадрат" подорожал на Камчатке (+16,3%), Татарстане (+15%) и Кировской области (+14%).

По данным экспертов, рост цен продолжился и в этом году. По итогам января, цены на новое жилье выросли уже на 10% в среднем по стране.

Вслед за новостройками в прошлом году поднялись и цены на "вторичку". В 2018 году вторичное жилье подорожало, в среднем, на 5% до 56 тыс. рублей за кв. метр. В городах с населением свыше 350 тысяч человек цены выросли на 7%. Подешевело вторичное жилье только в нескольких регионах, в основном, рядом с Москвой. Это Тульская, Смоленская, Тверская, Московская, Владимирская области. Аналитики связывают это с переориентацией интереса покупателей к самой столице. Там цены выросли на 12%.

Заметное снижение на вторичное жилье отмечено в Ростове-на-Дону (-5%). А среди городов, где цены поднялись наиболее существенно (более чем на 10%) — Владивосток, Пермь и Хабаровск.

Эксперты полагают, что на росте стоимости жилья сыграл выросший спрос — россияне пытались спасти сбережения, ожидая кризиса, и старались вкладываться в недвижимость.

В этом году рост цен на новостройки продолжится, считают аналитики. Это произойдет в том случае, если правительство не изменит курса по "закручиванию гаек" девелоперам. Что касается вторичного рынка, там цены на жилье, скорее всего, останутся прежними.

На стоимость недвижимости, говорят эксперты, влияют также и ипотечные ставки. Ипотека дорожает, это должно спровоцировать рост цен на жилье.

Анна Кольцова

квартиры, жилье, дом

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