Андрей Хапочкин: У молодежи появился шанс войти в команду управленцев Сахалина и Курил

Председатель Сахалинской областной Думы вошел в состав наблюдательного совета кадрового конкурса
Политика 15:10
Андрей Хапочкин. Фото: author=пресс-служба Сахалинской областной Думы

Спикер островного парламента вошел в состав наблюдательного совета кадрового конкурса "Команда Сахалина и Курил", который на этой неделе стартовал на Сахалине. Участие в конкурсе могут принять молодые люди от 20 до 45 лет без ограничений по региону проживания и месту рождения. Им предстоит преодолеть несколько туров заочного и очного отбора, показать свои лидерские качества, интеллект и способность к эффективной работе в ходе деловых игр и собеседований, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной Думы.

По итогам конкурса будет сформирована команда молодых управленцев, которые смогут претендовать на замещение должностей в сфере государственного и муниципального управления, ЖКХ, АПК, образования, здравоохранения и других. Кроме того, финалисты конкурса смогут получить 10 образовательных (до 1 млн рублей) и 15 социальных грантов, а также обретут наставника-куратора, который поможет в построении карьеры.

Андрей Хапочкин в правительстве

Андрей Хапочкин в правительстве. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

Помогать участникам конкурса, а также всесторонне оценивать их возможности будет наблюдательный совет в состав которого вошли известные в Сахалинской области люди – в их числе — председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Так как, по его мнению, крайне важно, кто будет в ближайшем будущем управлять экономикой Сахалинской области, кто будет заботиться о людях.

— Кадровый конкурс "Команда Сахалинской области" как раз и проводится для того, чтобы найти умелых управленцев, опытных руководителей, талантливых профессионалов для наших островов. Сегодня у молодежи появился шанс войти в команду специалистов-управленцев, отвечающих за будущее Сахалина и Курил. И если вы чувствуете в себе силы, профессиональные знания и желание работать — принимайте участие в Конкурсе, — обратился спикер островного парламента к будущим конкурсантам.

Кадровый Конкурс по инициативе врио губернатора области Валерия Лимаренко проводит Правительство Сахалинской области при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

— Завершившиеся игры "Дети Азии" показали, что есть большая сильная команда сахалинцев и курильчан. В эту команду входит не только правительство, оргкомитет Игр и непосредственные руководители спортивных учреждений, но и журналисты, жители и гости Южно-Сахалинска. У этой команды большие задачи. Настало время выявить лучших и вовлечь их в органы власти на новые уровни и в дальнейшее развитие Сахалинской области. — сообщил в минувший понедельник врио Губернатора региона.

Пресс-конференция с Валерием Лимаренко

Пресс-конференция с Валерием Лимаренко. Фото: пресс-служба Сахалинской областной Думы

По его словам, основной задачей является создание условий, чтобы нацеленные на успех молодые люди получили возможность продвинуться, быть полезными, воспользоваться работой социальных лифтов. Конкурс "Команда Сахалина и Курил" состоит из нескольких этапов и первым делом будущим участникам необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на официальном сайте конкурса.

Напоминаем, что сбор заявок для участия в кадровом конкурсе (18+) продлится до 17 марта.

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