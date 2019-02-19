Свидетелями невероятного суперлуния станут жители Приморья

19 февраля Луна подойдет к Земле максимально близко

Луна. Фото: pixabay.com

Момент максимального приближения Луны к Земле смогут увидеть жители Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Расстояние между небесными телами будет меньше чем 362 тысяч км. Наблюдать невероятное явление граждане смогут 19 февраля.

Как сообщил Роскосмос, самую большую Луну в 2019 году жители Приморья и всей России смогут наблюдать со вторника 19 февраля, на среду, 20 февраля. Так, в 19:07 по местному времени Луна подойдет к Земле на 356,7 тысяч км, а в 01:54 произойдет полнолуние. Любопытно, что разница между перигеем (ближайшая к Земле точка лунной орбиты — прим.ред.) до самого явления составит более 6 часов.

Справка: Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Cпутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за месяц. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли – такое положение называется перигеем, и на максимальном – апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356 400 км до 406 700 км.