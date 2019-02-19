Герман Зверев: Общественный контроль в РФ переходит на новый уровень

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве – об участии общественников в церемонии Послания президента Федеральному собранию

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков (слева) и председатель ОС при ФАР Герман Зверев. Фото: пресс-служба Росрыболовства

Впервые председатели общественных советов при федеральных органах исполнительной власти приглашены к участию в церемонии оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил в своем твиттер-канале председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству Герман Зверев. По оценке руководителя ОС, это событие говорит о том, что общественный контроль в России переходит на новый уровень, признается важным элементом политической системы страны.

Напомним, что в этом году оглашение послания президента РФ Федеральному собранию пройдет в Москве в среду, 20 февраля. На мероприятии, кроме представителей российского парламента, будут присутствовать общественные деятели, федеральные и региональные чиновники, представители российских и иностранных СМИ. Выступление главы государства транслируется по федеральным каналам в прямом эфире. Начало трансляции – в 12.00 часов по московскому времени.

Сегодня, 19 февраля, председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев сообщил в своем твиттер-канале о том, что по инициативе Общественной палаты РФ в этом году на церемонию оглашения послания приглашены председатели всех ОС при федеральных госорганах. Автор сообщения также подчеркнул, что формирование системы общественного контроля в РФ переходит на новый уровень.

— Общественный контроль признается важным инструментом политической системы страны, но это означает и серьезную ответственность. Общественные советы ни в коем случае не должны оказаться лоббистскими структурами, действующими в интересах конкретного бизнеса, и ни в коем случае не должны превращаться в "карманные" структуры ведомств. Задача общественных советов заключается в том, чтобы обсуждать в формате профессиональной и экспертной дискуссии все те идеи и настроения, которые существуют в обществе — применительно к сфере полномочий общественного совета. Это сложно, но только такая работа сделает общественные советы полноценными и авторитетными органами общественного контроля, как это и заложено в федеральном законе "Об основах общественного контроля в Российской Федерации, — сообщил корр. агентства господин Зверев.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, действующий состав Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству утвержден приказом Росрыболовства № 320 от 26 апреля 2018 года. 17 мая прошлого года ОС провел свое первое заседание, на котором председателем Совета был избран президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Герман Зверев. Следует отметить, что дальневосточники составляют почти 40% участников Общественного совета, причем своих представителей в ОС имеют все основные "рыбные регионы" ДФО – Приморье, Сахалин, Камчатка, Магадан и Хабаровский край.

В 2018 году по инициативе Общественного совета проведено два рабочих совещания с участием представителей структурных подразделений Федерального агентства по рыболовству, посвященных предстоящему акционированию ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" и проблемным вопросам, связанным с введением в эксплуатацию программного комплекса "Электронный промысловый журнал".

Всего же в 2018 году Советом в ходе восьми заседаний рассмотрено более 14 вопросов, по которым выработана позиция ОС при Росрыболовстве. Члены Общественного совета на регулярной основе принимали участие в заседаниях и совещаниях Федерального агентства по рыболовству, профильных комитетов Совета Федерации, Государственной думы, федеральных органов исполнительной власти.