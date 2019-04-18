PrimaMedia запускает персональную WhatsApp-рассылку

У читателей появляется новый способ оперативно получать свежие новости информагентства

WhatsApp. Фото: Pixabay.com

PrimaMedia запускает новый сервис в WhatsApp. Читателям стала доступна функция персональной рассылки – свежие новости автоматически доставляются в личный чат после подписки на бота.

Новости PrimaMedia доступны на самых разных платформах — сайт, соцсети, почтовые рассылки, новостные агрегаторы и, конечно же, мессенджеры. Редакция добавила в список способов доставки новостей новый пункт – персональную рассылку в WhatsApp. Это значит, что больше не нужно вступать в группы и искать важные ссылки на новости среди бесконечной переписки участников сообщества, теперь все самое интересное будет поступать напрямую в личный чат.

Чтобы подписаться на рассылку, сделайте несколько простых шагов.

1. Перейдите по ссылке.

2. Для вас в WhatsApp будет автоматически сгенерировано сообщение "Подписаться на PrimaMedia" на номер +79940189181



Сгенерированное сообщение. Фото: ИА PrimaMedia

3. Нажмите "Отправить".



Отправленное сообщение. Фото: ИА PrimaMedia

4. Дождитесь ответа о подписке (приходит в течение 5-10 минут).



Подтверждение подписки. Фото: ИА PrimaMedia

5. Внесите вышеуказанный номер бота в контакты на своем телефоне под любым удобным вам именем.

6. Наслаждайтесь оперативной доставкой новостей.



Новости из рассылки. Фото: ИА PrimaMedia

Звук уведомлений при желании можно отключить, выбрав в настройках контакта режим "без звука". Для того, чтобы отписаться от рассылки, просто удалите номер из контактов, и сообщения перестанут приходить.