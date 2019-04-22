Это интересно: кто и как трудоустроил Ольгу Сун-жаю в Корпорацию развития Приморского края

И каким бизнесом руководит и владеет нынешний гендиректор 100%-но государственного АО
Бизнес 09:25
Ольга Сун-жаю. Фото: предоставлено АО "Корпорация развития Приморского края"

В региональной прессе сообщений о том, что Ольга Сун-жаю стала генеральным директором АО "Корпорация развития Приморского края" (КРПК), не появлялось до марта 2019 года. Между тем, согласно годовой отчетности АО, новый гендиректор приступил к выполнению своих обязанностей с 25 декабря 2018 года. Редакция ИА PrimaMedia собрала информацию о том, как проходило назначение гендиректора государственного АО.

Парк Нагорный наделят особым статусом, чтобы крупный меценат мог реализовать свои планы

Как сообщили в АО "КРПК" в ответе на запрос редакции, в соответствии с Уставом АО "Корпорация развития Приморского края" решение о назначении на должность генерального директора путем голосования принимает Наблюдательный совет АО, при этом конкурс на должность гендиректора не предусмотрен.

Согласно открытым источникам, на момент назначения Сун-жаю гендиректором в состав Наблюдательного совета АО входили директор департамента туризма ПК Константин Шестаков (председатель), на тот момент директор "молодежного" департамента ПК Александр Кайданович, замдиректора департамента градостроительства Евгений Добрынин, директор ТИЦ Приморского края Дарья Гусева и директор департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Андрей Блохин.

"После принятия решения о наделении Корпорации новыми полномочиями, Наблюдательным советом было принято единогласное решение принять на должность генерального директора компании Ольгу Викторовну Сун-жаю. Приказ о назначении в должность подписал председатель Наблюдательного Совета АО "Корпорация развития Приморского края",

— говорится в ответе на запрос редакции.

Тарасенко дал неделю на поиск решения проблемы одного из долгостроев во Владивостоке

Уже 29 декабря 2018 года в составе Набсовета произошли изменения: Кайдановича, Добрынина и Блохина сменили и.о. руководителя краевой инспекции стройнадзора Вячеслав Рябов, замдиректора департамента ЖКХ Владимир Бабич и начотдела правового департамента АПК Сергей Пламадяла.

Также в ответе на запрос редакции утверждается, что ранее госпожа Сун-жаю "занимала позицию советника экс-вице-губернатора Приморского края Алексея Немкова, курирующего вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, земельных и имущественных отношений, транспорта и дорожного хозяйства".

Отметим, что 100% акций АО "Корпорация развития Приморского края" принадлежит Приморскому краю как субъекту РФ, полномочия единственного акционера осуществляет департамент земельных и имущественных отношений АПК. При этом само АО подведомственно краевому департаменту туризма, именно поэтому председателем Набсовета Корпорации назначается директор этого департамента.

1 / 4

Между тем из открытых источников известно, что на сегодняшний день Ольга Викторовна Сун-жаю кроме государственного АО "КРПК" (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) возглавляет и четыре коммерческие компании, зарегистрированные по одному адресу:

  • ООО "Соломон Групп" (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом);
  • ООО "Респект" (торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями);
  • ООО "Эсайджи" (покупка и продажа собственного недвижимого имущества);
  • ООО "Аврора" (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

Ольга Сун-жаю также является совладелицей этих и других компаний (по данным ЕГРЮЛ на 19 апреля этого года):

  • ООО "Соломон Групп" — 10% уставного капитала;
  • ООО "Респект" — 50% УК;
  • ООО "Эсайджи" — 33,33% УК;
  • ООО "Строй Проект" (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) — 33,33% УК;
  • ООО "Истерн Аква Парадайз" (деятельность спортивных объектов) — 50% УК;
  • ООО "Аврора" — 33,33%.

Кроме того, 13 июля 2015 года был зарегистрирован (и является действующим по настоящее время) ИП Сун-жаю О.В. с видом деятельности "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом".

"Можно яблоко порезать, а можно человека убить": эксперты обсуждают "закон Богданенко"

Авторы ответа на запрос редакции утверждают, что Ольга Сун-жаю перед вступлением в должность гендиректора АО "КРПК" "поставила в известность руководство, что является руководителем нескольких коммерческих предприятий".

"Деятельность этих предприятий не пересекается с деятельностью Корпорации развития Приморского края. Конфликта интересов быть не может. Наблюдательный совет был официально уведомлен об этом, было получено одобрение на дальнейшее ведение этой деятельности директором", — говорится в ответе на запрос.

Действующая редакция Устава АО "КРПК" не содержит прямого запрета генеральному директору владеть и управлять бизнесом.

Единственная оговорка на этот счет — в п.38.6 Устава:

"Совмещение лицом, осуществляющем функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества".

Интервью с Ольгой Сун-Жаю, в котором гендиректор АО "Корпорация развития Приморского края" рассказывает о новых полномочиях и функционале КРПК, своем видении механизма реализации краевого закона "О содействии развитию строительства в Приморском крае" и роли бизнеса во власти, редакция ИА PrimaMedia готовит к публикации в ближайшее время.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Тарасенко дал неделю на поиск решения проблемы одного из долгостроев во Владивостоке

"Звездный концерт" прошел во Владивостоке при полном аншлаге

Названы самые красивые люди Владивостока

чиновники назначение кадровое земельный участок земельные споры бизнес (мелкий, средний, крупный)

Всероссийская конференция рыбаков станет ежегодной – ВАРПЭ и Росрыболовство

17 апреля, 14:15

Стало известно, сколько в 2018 году заработал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

13 апреля, 12:05
"Просто мы очень любим людей" – Калина Молл
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia