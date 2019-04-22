Это интересно: кто и как трудоустроил Ольгу Сун-жаю в Корпорацию развития Приморского края

И каким бизнесом руководит и владеет нынешний гендиректор 100%-но государственного АО

Ольга Сун-жаю. Фото: предоставлено АО "Корпорация развития Приморского края"

В региональной прессе сообщений о том, что Ольга Сун-жаю стала генеральным директором АО "Корпорация развития Приморского края" (КРПК), не появлялось до марта 2019 года. Между тем, согласно годовой отчетности АО, новый гендиректор приступил к выполнению своих обязанностей с 25 декабря 2018 года. Редакция ИА PrimaMedia собрала информацию о том, как проходило назначение гендиректора государственного АО.

Как сообщили в АО "КРПК" в ответе на запрос редакции, в соответствии с Уставом АО "Корпорация развития Приморского края" решение о назначении на должность генерального директора путем голосования принимает Наблюдательный совет АО, при этом конкурс на должность гендиректора не предусмотрен.

Согласно открытым источникам, на момент назначения Сун-жаю гендиректором в состав Наблюдательного совета АО входили директор департамента туризма ПК Константин Шестаков (председатель), на тот момент директор "молодежного" департамента ПК Александр Кайданович, замдиректора департамента градостроительства Евгений Добрынин, директор ТИЦ Приморского края Дарья Гусева и директор департамента государственных программ и внутреннего финансового контроля Андрей Блохин.

"После принятия решения о наделении Корпорации новыми полномочиями, Наблюдательным советом было принято единогласное решение принять на должность генерального директора компании Ольгу Викторовну Сун-жаю. Приказ о назначении в должность подписал председатель Наблюдательного Совета АО "Корпорация развития Приморского края",

— говорится в ответе на запрос редакции.

Уже 29 декабря 2018 года в составе Набсовета произошли изменения: Кайдановича, Добрынина и Блохина сменили и.о. руководителя краевой инспекции стройнадзора Вячеслав Рябов, замдиректора департамента ЖКХ Владимир Бабич и начотдела правового департамента АПК Сергей Пламадяла.

Также в ответе на запрос редакции утверждается, что ранее госпожа Сун-жаю "занимала позицию советника экс-вице-губернатора Приморского края Алексея Немкова, курирующего вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, земельных и имущественных отношений, транспорта и дорожного хозяйства".

Отметим, что 100% акций АО "Корпорация развития Приморского края" принадлежит Приморскому краю как субъекту РФ, полномочия единственного акционера осуществляет департамент земельных и имущественных отношений АПК. При этом само АО подведомственно краевому департаменту туризма, именно поэтому председателем Набсовета Корпорации назначается директор этого департамента.

Ольга Сун-жаю. Фото: предоставлено АО "Корпорация развития Приморского края" Ольга Сун-жаю, март 2019 года. Фото: пресс-служба администрации Приморского края Ольга Сун-жаю, март 2019 года. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края Ольга Сун-жаю. Фото: предоставлено АО "Корпорация развития Приморского края" 1 / 4

Между тем из открытых источников известно, что на сегодняшний день Ольга Викторовна Сун-жаю кроме государственного АО "КРПК" (основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) возглавляет и четыре коммерческие компании, зарегистрированные по одному адресу:

ООО "Соломон Групп" (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом);

ООО "Респект" (торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями);

ООО "Эсайджи" (покупка и продажа собственного недвижимого имущества);

ООО "Аврора" (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

Ольга Сун-жаю также является совладелицей этих и других компаний (по данным ЕГРЮЛ на 19 апреля этого года):

ООО "Соломон Групп" — 10% уставного капитала;

ООО "Респект" — 50% УК;

ООО "Эсайджи" — 33,33% УК;

ООО "Строй Проект" (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) — 33,33% УК;

ООО "Истерн Аква Парадайз" (деятельность спортивных объектов) — 50% УК;

ООО "Аврора" — 33,33%.

Кроме того, 13 июля 2015 года был зарегистрирован (и является действующим по настоящее время) ИП Сун-жаю О.В. с видом деятельности "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом".

Авторы ответа на запрос редакции утверждают, что Ольга Сун-жаю перед вступлением в должность гендиректора АО "КРПК" "поставила в известность руководство, что является руководителем нескольких коммерческих предприятий".

"Деятельность этих предприятий не пересекается с деятельностью Корпорации развития Приморского края. Конфликта интересов быть не может. Наблюдательный совет был официально уведомлен об этом, было получено одобрение на дальнейшее ведение этой деятельности директором", — говорится в ответе на запрос.

Действующая редакция Устава АО "КРПК" не содержит прямого запрета генеральному директору владеть и управлять бизнесом.

Единственная оговорка на этот счет — в п.38.6 Устава:

"Совмещение лицом, осуществляющем функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества".

Интервью с Ольгой Сун-Жаю, в котором гендиректор АО "Корпорация развития Приморского края" рассказывает о новых полномочиях и функционале КРПК, своем видении механизма реализации краевого закона "О содействии развитию строительства в Приморском крае" и роли бизнеса во власти, редакция ИА PrimaMedia готовит к публикации в ближайшее время.