Откуда что берется: крупные приобретения депутатов Владивостока в 2018 году

Народные избранники из Думы города отчитались, откуда у них деньги на квартиры и дорогие автомобили

Дума. Фото: ИА PrimaMedia

В 2018 году депутаты и их супруги приобретали квартиры, автомобили и ценные бумаги. Источниками средств они назвали личные накопления, кредиты и доходы с продажи другого имущества, сообщает ИА PrimaMedia.

В сведения о дорогостоящих покупках попали только то недвижимое и движимое имущество и ценные бумаги, стоимость покупки которых превышает трехлетние доходы депутатов и их вторых половин.

Один из самых "бедных" по итогам декларационной кампании депутатов, единоросс Артур Ахоян в 2018 году приобрел квартиру площадью 62 кв. метра и автомобиль Toyota Rav4. Источниками средств на обе покупки указаны накопления за предыдущие годы и кредиты. К слову, в 2017 году годовой доход племянника известного краевого депутата составил 3,88 млн рублей, а в 2018 — только 360 тысяч рублей. Очевидно, для покупки недвижимости и автомобиля (которых прежде у молодого депутата не было, он продал прогулочный катер Regal Commodore 300, который значился единственным имуществом Ахояна в 2017 году. Стоимость такого катера 1994 года выпуска на рынке — около 2,7 млн рублей.



Артур Ахоян. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат и генеральный директор ООО "ФБК Логистика" Сергей Бочин успел в течение 2018 года приобрести автомобиль и избавиться от него, чтобы помочь супруге с покупкой двух других машин. Как в 2017, так и в 2018 году у депутата стоит прочерк в графе "транспортные средства". Однако в сведениях о крупных приобретениях в прошлом году у Бочина значится автомобиль Mersedes-Benz CLA 250 4Matic. У супруги депутата в 2018 году было сразу два крупных приобретения. Так, автомобиль AUDI Q3 VIN был куплен на "семейные доходы текущего года и накопления предыдущих лет", источниками средств на покупку AUDI Q5 стали "доходы от продажи автомобиля (раньше госпожа Бочина владела Smart Fortwo Coupe), от продажи имущества (автомобиля) супруга (очевидно, купленного в этом же году "Мерседеса"), семейные доходы текущего года и накопления предыдущих лет. Семейные доходы текущего года и накопления предыдущих лет". Стоимость AUDI Q3 VIN на рынке — порядка 1 млн рублей, AUDI Q5 — от 900 тысяч до 2,5 млн рублей в зависимости от года, цена Mersedes-Benz CLA 250 4Matic колеблется в районе 1,5-2 млн рублей.



Сергей Бочин. Фото: ИА PrimaMedia

Отметим, что дорогостоящие покупки не сказались на семейном бюджете четы Бочиных, в 2018 году они, наоборот, значительно улучшили свое материальное положение по сравнению с 2017 годом. Доход Сергея Бочина в 2017 году составлял 2,24 млн рублей, в 2018 — 3,34 млн рублей, его супруга в 2017 году не имела официального дохода, а в 2018 году заработала 830 тысяч рублей.

Депутат Виктор Федоров также стал обладателем нового автомобиля Toyota Tacoma. Стоимость такого пикапа — от 1,5 до 3 млн рублей в зависимости от года выпуска. В 2017 году доход депутата составлял 4,2 млн рублей, а в 2018 — 2,8. Вероятно, на снижение доходов повлияла покупка автомобиля. Стоит отметить, что в 2017 году семья Федоровых также приобретала автомобиль — у супруги депутата появился Toyota Land Cruiser 200, приобретенный на "доход от продажи имущества, накопления за предыдущие годы, доход, полученный в порядке дарения".



Виктор Федоров. Фото: ИА PrimaMedia

Однако квартирами и машинами интересы депутатов не ограничиваются. Так, в 2018 году супруга заместителя председателя Думы, коммуниста Геннадия Куликова приобрела ряд ценных бумаг: акции трех видов и девять облигаций. Стоимость покупки была столь велика, что ее также пришлось отразить в декларации. Указанный источник средств — "накопления за предыдущие годы". При этом доходы Геннадия Куликова в 2017 году составили 2,27 млн рублей, в 2018 — 2 млн рублей, его супруги — 1 млн рублей в 2017 году и 1,48 млн рублей в 2018 году.