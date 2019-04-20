Конюхов рассказал о планах после завершения перехода через Тихий океан

Путешественник начнет работу над новой картиной

"Ребята пойдут в горы, а я буду писать картину и смотреть на Гималаи". Фото: с сайта pixabay.com

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, совершающий переход через Тихий океан на весельной лодке, рассказал о будущих планах, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Известия".

На своей официальной странице он признался, что соскучился по творчеству и хочет начать работу над картиной "Казань Иоанна Крестителя".

Работать над ней он планирует до конца жизни.

"Мне видится работа из трех полотен, триптих. Работать долго, напряженно, переписывать и жить этой картиной много лет. Отливать бронзовую скульптуру святителя Николая Чудотворца Мысгорновского для города Находки", — написал Конюхов.

Кроме того, с командой "Семь вершин" путешественник намерен в следующем году поехать в горы и написать там картину "Эверест со стороны Тибета".

"Ребята пойдут в горы, а я буду писать картину и смотреть на Гималаи", — отметил Федор, добавив, что сейчас главное завершить текущее путешествие и добраться до берегов Южной Америки.