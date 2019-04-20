Вдвое больше: ГИБДД планирует увеличить количество вопросов на экзамене

Новые правила могут вспупить в силу уже в 2020 году

Задачи на знание ПДД. Фото: ИА PrimaMedia

В ГИБДД рассказали, как измениться теоретический экзамен на водительские права. Может вдвое увеличиться количество вопросов, уточнил заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николай Гиляков. Напомним, что порядок приема экзамена определяет постановление правительства, задачи теоретического экзамена утверждаются начальником Госавтоинспекции МВД РФ. Как поясняет представитель ГИБДД, всего в билете может оказаться 50 задач. При этом вопросы будут более четко разделены по категориям транспортных средств. Таким образом, водитель вместо заучивания теории будет ориентироваться на собственные знания.

В настоящее время для теоретического экзамена предлагается 800 задач, которые поделены на 40 билетов по 20 вопросов в каждом. Также билеты разделены на два комплекта. Первый предназначен для тех, кто собирается получить права на категории "М" — мопеды, "А" — мотоциклы, "В" — легковые автомобили или подкатегории "А1" — легкие мотоциклы и "В1" — трициклы и квадрициклы.

Второй комплект билетов предназначен для тех, кто желает сдать на категорию "С" — грузовики и "D" — автобусы, а также подкатегории "С1" — грузовики с разрешенной массой до 7,5 тонны, "D1" — автобусы с количеством пассажирских мест до 16, сообщает "РГ". Помимо этого есть категории "ВЕ", "СЕ", "DЕ" и подкатегории "С1Е", "D1Е".

Сейчас Госавтоинспекция изучает международный опыт приема экзаменов на право управления в таких странах, как Германия, Норвегия и Великобритания. Вероятно, полученные знания адаптируют и к России. В связи с этим могут возникнуть дополнительные новшества при проведении теоретического экзамена.

Вероника Преображенская