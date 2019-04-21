Кровь и зрелище: большой панкратион прошел во Владивостоке (16+)

Турнир собрал около 2 тысяч зрителей

Панкратион в цирке. Фото: Татьяна Меель

Международный турнир по современному панкратиону состоялся 20 апреля, в субботу, во Владивостокском цирке. Дальневосточные спортсмены смешанных единоборств противостояли не только друг другу, но и китайским и корейским бойцам. Всего было 8 поединков в разных весовых категориях, сообщает ИА PrimaMedia.

Шоу получилось захватывающим, спортсмены показали отличную технику и эмоции. В этот раз в восьмиугольнике встретились бойцы из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, а также из Кореи и Китая. В панкратионе приняли участие как опытные спортсмены, которые уже участвовали в международных профессиональных турнирах, так и молодые дебютанты.

Первые четыре боя прошли в два раунда по 5 минут каждый. Однако третий поединок между двумя хабаровчанами закончился техническим поражением. За секунду до конца первого раунда Немат Зейналов победил своего соперника.

Самыми впечатляющими были международные турниры, которые проходили уже в 3 раунда. Здесь в октагон выходили спортсмены из Кореи, Китая и России. Спортсмены разогрели зал своей схваткой и показали настоящее зрелище.

Самый кровавый и яркий поединок оказался у Сеонгвона Кима из Южной Кореи и Сергея Любимова из Владивостока. Спортсмены до последнего боролись за звание сильнейшего. В первых двух раундах лидировал Сергей, однако в последнем Сеонгвон повалил спортсмена из Владивостока и стал наносить резкие и точные удары в голову, но это всё равно не помешало Любимову бороться до конца. Сергей явно не хотел отдавать свою победу, поэтому из последних сил сопротивлялся и дрался за первое место. На последних минутах, еле держась на ногах, владивостокский спортсмен уже точно наносил удары сопернику. Именно благодаря своему боевому настрою и упорству Сергей Любимов одержал победу.

А главным событием вечера оказалось противостояние Геннадия Ковалева из Владивостока и Бо Йана из Китая. Некоторые зрители транслировали их бой в своих социальных сетях. Однако спортсмены не дали возможность зрителям смотреть на "долгий" поединок. Геннадий уже в первом раунде через одну минуту и тридцать пять секунд нокаутировал спортсмена из Китая. После награждения он поблагодарил всех за турнир и посвятил победу своей дочери.

Результаты:

Первый бой: Дмитрий Сеник (клуб "Витязь", Владивосток) – Мухаммад Алиханов (клуб "Ахмат", Южно-Сахалинск).

Победа Мухаммада Алиханова по истечению 2-х раундов единогласным решением судей.

Второй бой: Андрей Тимченко (клуб "Витязь", Владивосток) – Иван Знаменский (клуб "Витязь ДВ", Хабаровск).

Победа Ивана Знаменского по истечению 2-х раундов единогласным решением судей.

Третий бой: Владислав Татаринов (клуб "Витязь ДВ", Хабаровск) – Немат Зейналов (клуб "Прайд", Хабаровск).

Победа Немата Зейналова в 1 раунде на 4:59 техническим нокаутом.

Четвертый бой: Юрий Пермяков (клуб "Прайд", Хабаровск) – Дмитрий Морозов (клуб Black Belt, Владивосток).

Победа Юрия Пермякова по истечению 2-х раундов единогласным решением судей.

Пятый бой: Сеонгвон Ким (клуб Korea Top Team, Корея) – Сергей Любимов (клуб "Гладиатор", Владивосток).

Победа Сергея Любимова по истечению 3-х раундов единогласным решением судей.

Шестой бой: Сангвон Ким (клуб Korea Top Team, Корея) – Мурат Гасайниев (клуб "Гладиатор", Владивосток).

Победа Мурата Гасайниева по истечению 3-х раундов единогласным решением судей.

Седьмой бой: Джихо Хван (клуб Korea Top Team, Корея) – Константин Киреев (клуб "Гладиатор", Владивосток).

Победа Константина Киреева в 1 раунде на 2:25 техническим нокаутом.

Восьмой бой: Бо Йан (клуб Shenyang Rongdao Combat, Китай) – Геннадий Ковалев (клуб "Гладиатор", Владивосток).

Победа Геннадия Ковалева в 1 раунде на 1:35 техническим нокаутом.