Низкий уровень холестерина оказался смертельно опасен

Неожиданное открытие сделали американские медики
Общество 17:10
Ученые сделали важное открытие. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Низкий уровень холестерина оказался смертельно опасен. Неожиданное открытие сделали эксперты из Американской академии неврологии.

После почти двух десятков лет исследований они установили, что низкий уровень холестерина в два раза повышает риск возникновения геморрагического инсульта. Причем опасность эта наиболее велика для женщин. У мужчин такой закономерности не обнаружено.

Как рассказала автор исследования Памела Рист, в современной медицине активно применяются различные стратегии снижения уровня холестерина и триглицеридов. Медики используют их для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследование специалистов из академии неврологии показало, что у женщин с маленьким уровнем липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) более высокий риск инсульта.

Ученые проследили за состоянием здоровья 28 тысяч женщин в возрасте от 45 лет. За 19 лет наблюдений у 137 из них произошел инсульт. У заболевших был низкий показатель ЛПНП. Доктор Рист добавила, что исследования в этой области являются важным направлением в работе медиков.

Герман Штакеншнейдер

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