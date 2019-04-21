Движение по низководному мосту в сторону Владивостока перекрыли из-за аварии

Водителям рекомендуют ехать в город через Трудовое
Происшествия 17:55
Перекрытие движения по мосту. Фото: паблик "ДПС контроль"

Движение в сторону Владивостока по низководному мосту Седанка — Де Фриз перекрыли около часа назад из-за аварии. По свидетельству очевидцев, Toyota Probox влетел в леера моста, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на паблик "ДПСконтроль".

Водителям, направляющимся во Владивосток со стороны Вольно-Надеждинского, рекомендуют не сворачивать на мост, а ехать в город через Трудовое. Те, кто уже успел повернуть, узнав о перекрытии движения, пятятся задом по обочине, повергая других участников дорожного движения в замешательство.

Напомним, неделю назад, 13 апреля, в районе низководного моста, но по направлению из города, случилась трагедия: военный грузовик сбил насмерть велосипедиста. Рекомендованная скорость на этом участке трассы — 90 км/ч, но, как правило, автомобилисты предпочитают ехать со скоростью более 100 км/ч.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Велосипедист погиб в ДТП под Владивостоком, Де-Фриз сковала пробка

Аварии на низководном мосту во Владивостоке спровоцировали многокилометровую пробку

дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Какой ты водитель? - ТЕСТ

18 апреля, 13:30

В Приморье насмерть сбили очевидца аварии

15 апреля, 14:35
"Просто мы очень любим людей" – Калина Молл
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia