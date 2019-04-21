Движение по низководному мосту в сторону Владивостока перекрыли из-за аварии

Водителям рекомендуют ехать в город через Трудовое

Перекрытие движения по мосту. Фото: паблик "ДПС контроль"

Движение в сторону Владивостока по низководному мосту Седанка — Де Фриз перекрыли около часа назад из-за аварии. По свидетельству очевидцев, Toyota Probox влетел в леера моста, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на паблик "ДПСконтроль".

Водителям, направляющимся во Владивосток со стороны Вольно-Надеждинского, рекомендуют не сворачивать на мост, а ехать в город через Трудовое. Те, кто уже успел повернуть, узнав о перекрытии движения, пятятся задом по обочине, повергая других участников дорожного движения в замешательство.

Напомним, неделю назад, 13 апреля, в районе низководного моста, но по направлению из города, случилась трагедия: военный грузовик сбил насмерть велосипедиста. Рекомендованная скорость на этом участке трассы — 90 км/ч, но, как правило, автомобилисты предпочитают ехать со скоростью более 100 км/ч.