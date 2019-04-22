Магистерскую программу по разработке малых спутников запускают в ДВФУ

Студенты будут работать над проектами и задачами в рамках создания реального устройства, готового к запуску в космос

Спутник. Фото: pixabay.com

Магистерскую программу по разработке малых спутников откроют в 2019 году в Школе цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Студенты станут работать над исследовательскими проектами и прикладными задачами в рамках создания реального устройства, готового к запуску в космос, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

"Мы запускаем англоязычную программу по космосу Small satellite development for private space ("Создание малых космических спутников для частных космических программ") с нового учебного года, — уточнил директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин. — В ее разработке участвуют частные компании, в том числе наш давний партнер "Спутникс", производитель спутниковых платформ, который базируется в Москве и является резидентом инновационного центра "Сколково". У частного бизнеса — вообще очень высокий интерес к космосу, за последние четыре года он вырос в разы и этот рост продолжается".

Программа предусматривает бюджетные и договорные места. К поступлению приглашаются как российские, так и иностранные студенты.

"Спрос на подобные программы за рубежом очень большой, поэтому вопрос стоит даже не о том, как привлечь иностранных студентов, а, скорее, как с этим рынком правильно работать. Нужна аудитория с определенным уровнем базовых знаний, особым психоэмоциональным настроем. Молодые люди, которые стремятся в мегаполисы, на остров не едут. А вот те, что готовы сидеть в лабораториях, много работать и решать глобальные задачи, которые стоят перед страной, едут. Человек должен жить своим делом, гореть идеями. Именно таких студентов мы ждем", — отметил директор Школы цифровой экономики.

Продолжительность обучения в новой магистратуре составит два года. В течение этого времени учащиеся освоят все необходимые для разработки и создания спутников технологии, получат профильные навыки и изучат оборудование, с которым в последствии им предстоит взаимодействовать на производстве.

"Участникам предстоит работать над программным обеспечением спутника, его устройством, шасси, полезной нагрузкой, чтобы в результате создать готовый к выходу на рынок продукт", — подчеркнул Илья Мирин.

Напомним, первую в России Школу цифровой экономики открыли в ДВФУ в 2018 году. Она включает пять магистерских программ: "Искусственный интеллект и большие данные", "Технологии виртуальной и дополненной реальностей VR/AR", "Кибербезопасность", "Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)" и "Цифровое искусство". Задачи, выполняемые Школой цифровой экономики, отвечают требованиям нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента России 2018 года. Она включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.